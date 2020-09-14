Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyonÇukur Cihangir Ceyhan neden yok? Cihangir Ceyhan diziden ayrıldı mı?
ABONE OL

Çukur Cihangir Ceyhan neden yok? Azer Cihangir Ceyhan diziden ayrıldı mı?

Ekranların sevilen dizisi Çukur'da Cihangir Ceyhan şoku yaşandı. Çukur izleyicileri ekranlarda bu akşam Cihangir Ceyhan'ı göremeyince "Çukur Cihangir Ceyhan neden yok? Cihangir Ceyhan diziden ayrıldı mı?" Sorularının yanıtını aramaya başladı.

Cihangir Ceyhan

Çukur Cihangir Ceyhan neden yok? Sorusu merak ediliyor. Ekranların sevilen dizisi Çukur'un kadrosuna önemli isimler dahil olurken, yeni sezonda sürpriz bir ayrılık yaşanacak. Dizide "Azer" karakterine hayat veren Cihangir Ceyhan, 3. bölümde sevenlerine veda edecek.

"ALEVLERİN ARDINDAN DİZİSİNİN BAŞROL OYUNCUSU OLDU"

Başarılı oyuncu Ay Yapım'ın Show TV için çekeceği Alevlerin Ardından dizisinin başrol oyuncusu oldu. Dilan Çicek Deniz'in partneri olmaya hazırlanan Ceyhan, geçen günlerde tanıtım çekimlerine katıldı.

CİHANGİR CEYHAN KİMDİR?


Ceyhan, 15 Ekim 1989 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Aslen baba tarafından Elazığ'lıdır. İstanbul'da iki buçuk yıl kamera önü oyunculuk dersi aldı. Sonrasında Adana'ya geri döndü.İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan Yusuf isimli sinema filminde hayat verdiği Serdar karakteri ile yaşamıştır. Ardından internet üzerinden yayınlanan Sıfır Bir Adana dizisinde Cio karakterini canlandırdı ve böylelikle geniş bir hayran kitlesi edindi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

"Çukur"un 4. sezon 2. bölüm tanıtımları: Cumali, Çukur'da yeni bir devir açıyor!
TELEVİZYONCumali, Çukur'da yeni bir devir açıyor!
Bülent Ersoy Kuaförüm Sensin'den ayrıldı mı? İşte açıklama
TELEVİZYONBülent Ersoy Kuaförüm Sensin'den ayrıldı mı?
MasterChef Türkiye elemede kim elendi? Arem, Duygu ve Furkan mı? İşte MasterChef elenen isim
TELEVİZYONMasterChef Türkiye kim elendi?
Kuaförüm Sensin yeni haftaya yepyeni sürprizlerle başladı
TELEVİZYONKuaförüm Sensin yeni haftaya yepyeni sürprizlerle ...
Bülent Ersoy Kuaförüm Sensin'de neden yok? Bülent Ersoy Kuaförüm Sensin'den ayrıldı mı?
TELEVİZYONBülent Ersoy Kuaförüm Sensin'de neden yok?
Türkan Hanım'ın Konağı konusu nedir? Türkan Hanım'ın Konağı oyuncuları ve karakterleri
TELEVİZYONTürkan Hanım'ın Konağı konusu ve oyuncuları
Eşkıya filmi oyuncuları kimler? Eşkıya filmi konusu nedir? Eşkıya filmi hakkında
TELEVİZYONEşkıya filmi oyuncuları kimler?
'Arıza' ilk bölümüyle seyirciden tam not aldı!
TELEVİZYON'Arıza' ilk bölümüyle seyirciden tam not aldı!
Maymunlar Cehennemi: Başlangıç oyuncuları kimdir? Maymunlar Cehennemi filmi konusu nedir?
TELEVİZYONMaymunlar Cehennemi: Başlangıç oyuncuları kimdir?
Sihirli Annem neden yok? Sihirli Annem saat kaçta başlıyor?
TELEVİZYONSihirli Annem neden yok?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X