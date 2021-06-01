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Çukur dizisinde Yamaç ölüyor mu? Aras Bulut İynemli diziden ayrılıyor mu?

SHOW TV'nin fenomen dizisi yıllardır diziseverleri ekrana bağlamaya devam ediyor. Çukur 17 Haziran 2021'de final yapacak. Çukur'un son bölümünde Yamaç, Şahram'ın elindedir. Amca’nın Çukur’u yok etmeye karar verdiğini öğrenen Yamaç, mahallede kalanların zarar görmemesi için yeni bir plan yapar. Peki Çukur dizisinde Yamaç ölüyor mu? Aras Bulut İynemli diziden ayrılıyor mu?

Çukur dizisinde Yamaç ölüyor mu? Aras Bulut İynemli diziden ayrılıyor mu?

Çukur'da final bölümü yaklaşıyor. Son bölümde; Yamaç’ın oyununu çözen Şahram karşı saldırıya geçince Koçovalılar yine zor duruma düşer. Çukur’da kalanların Amca’ya sürpriz saldırısı nefesleri keserken, aileyi ve Çukur’u korumak için başka şansı kalmadığını düşünen Yamaç’ın son hamlesi herkesi derinden etkiler.

ÇUKUR DİZİSİNDE YAMAÇ ÖLÜYOR MU?

Çukur dizisinde baş karakter Yamaç'ın ölüp ölmediğini yeni bölüm fragmanında göreceğiz. Yamaç karakterini başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli canlandırıyor.

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