Çukur'da final bölümü yaklaşıyor. Son bölümde; Yamaç’ın oyununu çözen Şahram karşı saldırıya geçince Koçovalılar yine zor duruma düşer. Çukur’da kalanların Amca’ya sürpriz saldırısı nefesleri keserken, aileyi ve Çukur’u korumak için başka şansı kalmadığını düşünen Yamaç’ın son hamlesi herkesi derinden etkiler.
ÇUKUR DİZİSİNDE YAMAÇ ÖLÜYOR MU?
Çukur dizisinde baş karakter Yamaç'ın ölüp ölmediğini yeni bölüm fragmanında göreceğiz. Yamaç karakterini başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli canlandırıyor.
— Show TV (@ShowTV) May 31, 2021
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