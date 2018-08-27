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Çukur dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak?

Başrollerini, Aras Bulut İğnemli ve Dilan Deniz Çiçek'in paylaştığı Show Tv'nin ilgiyle izlenen dizisi Çukur, 11 Haziran tarihinde yaptığı sezon finaliyle izleyicilerini ekran başına kilitlemişti. Dizinin sezon finalinde yaşananlar herkesi şok ederken yeni sezonda yaşanacaklar da oldukça merak ediliyor. Peki, dizi severlerin merakla beklediği Çukur'un yeni sezonu ne zaman başlayacak? Çukur dizisinin sezon finalinde neler yaşandı? İşte detaylar...

27.08.2018 - 12:02 | Güncelleme:

Aksiyonun zirvede olduğu bir bölümle ekranlara ara veren dizi Çukur'un yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Başrollerini Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Ercan Kesal, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Kubilay Aka,Alperen Duymaz ve Öner Erkan'ın paylaştığı Ay Yapım imzalı Çukur'un sezon finali 11 Haziran Pazartesi akşamı ekrana gelmişti. Peki, Çukur'un yeni sezonu ne zaman başlayacak?

ÇUKUR DİZİSİNİN YENİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Çukur yeni sezonuyla Eylül ayında seyircisinin karşısına çıkacak.

Hafızalara kazınan Çukur dövmesinin farklı bir sembole dönüştüğü tanıtım Çukur’un ekrana gelecek heyecan dolu hikayesinden ipuçları verdi. Sezon finaliyle izleyicilerini merakta bırakan dizide farklı sembolleri olan yüzükleriyle dikkat çeken Karakuzular çetesi ile Koçovalıların arasındaki mücadele şimdiden heyecanla bekleniyor. Yüzüklerinde farklı bir sembolün göründüğü bu adamlardan Erkan Avcı’nın Çeto, Berkay Ateş’in ise Mahsun rolüne hayat vereceği Çukur yeni sezonuyla herkesi çok şaşırtacak!

Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur’un yeni sezonda kadrosuna katılacak oyuncular netleşmeye başladı. Televizyon ve sinema dünyasının başarılı oyuncuları Erkan Avcı ve Berkay Ateş ekibe katılan ilk isimler oldu.

ÇUKUR DİZİSİNİN SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Dizinin sezon finalinde Vartolu, Sadiş ve Medet'in yaşadığı dağ evine silahlı baskın düzenlendi. Aynı anlarda ise düğün hazırlıkları yapan Koçovalılar'ın evine baskın yapıldı ve adeta bir katliam yaşandı. Diğer yandan ise İdris, Paşa ve Emmi'nin içinde bulunduğu bina silahlı adamlar tarafından sarıldı. Çok sayıda karakterin öldüğü sezon finalinde, son sahnelerde ise yaşanan bu trajik olaylardan 3 ay sonrasına gidildi. Sadiş'in kaçırılması ve Medet'in ölümüyle yıkılan ve sokaklarda yaşayan Vartolu'yu Yamaç buldu ve Çukur'u geri almaya gideceklerini söyledi. O sahnelerde ise gizemli bir karakter daha görüldü. Yeni sezonda Nejat İşler'in canlandırması beklenen İdris Koçovalı'nın cezaevindeki oğlu Cumali, Yamaç ve Vartolu intikam almak için geri dönmeye hazırlanıyor.

Vartolu hamile olduğunu öğrendiği Sadiş'le birlikte Tokat Erbaa'ya giderek herkesten uzak bir hayat yaşarken şok bir saldırıya uğradı. Her şeyi aşkı için geride bırakan Vartolu, Saadet ile Tokat'a gitti. Saadet ve Vartolu mutlu bir hayat sürüyorlar.Vartolu, Medet ile dere kenarında keyiflerine bakıyorlar. Medet'e bir oğlunun olacağını söylediği sırada Vartolu, Saadet'in çığlıklarını duyuyor. Silahlı adamlarla Saadet'i karşı karşıya buluyor. Silahlı çatışmaya giriyorlar. Medet, abisi Vartolu için kendini feda ediyor ve vuruluyor. Saadet silahlı adamlar tarafında kaçırılıyor. Medet ise çatışmada öldürüldü.

İdris, Paşa ve Emmi ile konuşurken saldırıya uğruyor. Üstlerine bir sürü mermi sıkan İdris, Paşa ve Emmi köşeye sıkışıyor. Köşeye sıkışmışken bile evi düşünen İdris, korkuya kapılıyor. İdris'in korkuları doğru çıkıyor. Celasun ve Akşın'ın düğününde tüm ailesi saldıraya uğruyor.

Saadet kaçırıldıktan ve Medet öldükten sonra İstanbul'a dönen Vartolu'yu Yamaç buluyor. Kendisine borçlu olduğunu söyleyen Yamaç, Vartolu'dan yardım istiyor.Çukur'a almak için yardım isteyen Yamaç'a Vartolu'nun cevabı olumlu oluyor.

Selim, yaptıklarından dolayı pişmanlık duyuyor. Bu sırada Celasun ve Akşın'ın nikahı için hazırlıklar yapılıyor. Selim, derin düşüncelere dalıyor. Yalnız başına kalan Selim, bileklerini kesiyor ve intihar ediyor.

Emrah, Nazım'ın evine gidiyor. Nazım, portakal suyu hazırlarken içeceğin içine zehir katıyor. Emrah, Nazım'a güvenmediği için kendisine uzatılan içecek yerine diğerini tercih ediyor. Gizli bir şekilde eve silah saklayan Emrah, uygun zaman kollayıp susturucu takıyor. Nazım'ı vuruyor. Evden ayrılacağı sırada Emrah, yutkunmakta zorluk çekiyor. Emrah, zehirlenerek ölüyor.

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