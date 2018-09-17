Çukur saat kaçta? sorusu, sevilen dizinin izleyicileri tarafından, yeni sezonun ilk bölümünün yayınlanacağı bugün yani 17 Eylül Pazartesi günü, dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor? Peki; Çukur saat kaçta başlıyor? İşte Show TV'nin efsaneleşen dizisi Çukur'un başlama saati...

ÇUKUR SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Çukur sezon finali sonrası girdiği uzun aranın ardından bu akşam yani 17 Eylül Pazartesi günü izleyiciyle buluşacak. Dizinin bu akşam başlayacağını öğrenen izleyiciler, sevilen dizinin saat kaçta başlayacağını araştırmaya başladı. Çukur geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

ÇUKUR 2. SEZON 1. BÖLÜM FRAGMANI

Çukur bu akşam 2. sezonun ilk bölümüyle ekrana gelecek. Çukur’da bir dönem kapanmıştır. İdris Koçovalı’nın “Çukur’u İstanbul’da sanırlar ama bilmezler İstanbul Çukur’dadır” sözleri mahallenin darmaduman olmuş sokaklarında yankılansa da o günlerden eser yoktur. Beklenmedik bir saldırıyla güç kaybeden ve dağılan Koçovalıların ne durumda olduğu büyük bir merakla beklenirken, Çeto (Erkan Avcı) ve Mahsun’un (Berkay Ateş) liderleri olduğu Karakuzular Çetesi, Çukur’da yeni bir dönem başlatacak. Sezon finalinde kim olduklarını görmediğimiz ve taş üstünde taş bırakmayan Karakuzular Çetesi ile Koçovalılar’ın yüzleşmesi heyecanla beklenecek.

Bu savaşta en büyük Koçovalı olan Cumali’nin yer alıp almayacağı da belli olurken, Çukur’dan, ailesinden ve Sena’dan tamamen uzağa düşen Yamaç’ın nasıl toparlanacağı ve Çukur’u tekrar ele geçirmek için savaşıp savaşmayacağı cevap bulacak. Saadet’ini ve tüm umudunu yitiren Vartolu’nun hamleleri de merak uyandıracak. Yeni sezonda Çukur’da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

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