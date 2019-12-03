HABERTURK.COM

Ay Yapım imzalı, Show TV’de ekrana gelen Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle adını bir kez daha zirveye yazdırırken, sosyal medyada uzun süre konuşuldu.

Pazartesi akşamlarının zirvesindeki Çukur’un dün akşam ekrana gelen bölümünde Cumali’nin kızları bulmak için gittiği depo, Selim’in ise Bülent’i bulmak için gittiği ev boş çıkınca ikisi de tuzağa düştüğünü anladı. Timsah’ın ölmediğini öğrenen Yamaç ise tek başına Timsah’ın karşısına çıkmak için harekete geçti. Final sahnesinde ise Timsah, Yamaç’ı pusuya düşürdü.

Çukur, ikili operasyonda;

Timsah’tan Yamaç’a büyük tuzak;

ÇUKUR #BENİMZAAFIM İLE SOSYAL MEDYADA KONUŞULDU!

Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ABC1 20+'da 10.16 izlenme oranı (rating),21.55 izlenme payı (share),Total’de 10.35 izlenme oranı (rating),23.48 izlenme payı (share) ile birinci olurken, AB’de 8.36 izlenme oranı (rating),20.12 izlenme payı (share) elde etti. #benimzaafım etiketi Twitter Türkiye'de 15 saat 30 dakika dünyada ise 5 saat 45 dakika TT listesinde kaldı.

YAMAÇ, ÇUKUR’UN KIZLARI İÇİN TÜM MAHALLEYİ TOPLADI!

Çukurlu kadınların kaçırılması mahallede şok etkisi yaratırken, bütün Çukur korku içinde Koçovalılardan yardım bekledi. Yamaç, Çukur’un kızlarını bulmak için tüm mahalleliyi örgütledi. Mahalleliler de bütün İstanbul’a yayılıp Koçovalılara yardım etti.

Yamaç, Aliço’nun yardımıyla Azer’in himayesindeki Bülent’in zaafını bulmaya çalıştı. Mahalle İstanbul’un altını üstüne getirirken Vartolu nihayet hapisten çıktı.

Yamaç, tüm Çukur’u topluyor;

YAMAÇ’TAN AZER’E BÜYÜK ŞANTAJ!

Cumali, Çukur’un kızlarına yanlış yapan Nahit’e gereken dersi verirken, Azer’in kardeşi Kadir’i aldı. Yamaç ise Bülent’in herkesten sakladığı paralarına ulaştı ve karşılığında Çukur’un kızlarını istedi. Akın, Timsah’ı harekete geçmesi için cesaretlendirirken, Azer ve Yamaç arasındaki gerilim giderek arttı. Koçovalı erkeklerinin kendilerini içinde buldukları aksiyon dolu anlar ise ekran başındakilerin nefesini kesti.

ÇUKUR’UN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Yamaç’ın Vartolu’nun neden gitmek istediğini öğrenmeye çalıştığı sahnede Vartolu, Ziya’nın söylediklerini Yamaç’la paylaşıyor. Babasının katilini bulmak isteyen Vartolu’yu dinleyen Yamaç’ın acısı yüzünden okunurken, uzun zaman önce Yamaç’a hediye ettiği mezar taşını karşısında bulan Vartolu şaşkınlığını gizleyemiyor.

Çukur merakla beklenen yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

İşte "Çukur"un 3. sezon 12. bölümünden ilk sahne: