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"İLİŞKİM GÜZEL GİDİYOR"

Bir süredir kendisi gibi oyuncu Birkan Sokullu ile aşk yaşayan Dilan Çiçek Deniz, ilişkisi hakkındaki sorulara, “İlişkim güzel gidiyor” dedikten sonra evinin yolunu tuttu.