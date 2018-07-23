Çukur 11 Haziran'da sezon finali yaptı. Haliç Kongre Merkezi’nde “Çukur otizmin farkında” sloganıyla düzenlenen Sezon Finali Gala Gecesi’nde ise binlerce kişi final bölümünü tüm Çukur ekibi ile birlikte izledi. Etkinliğin başlangıcındaki mini konser ise yıllar boyu unutulmayacak renkli anlara ev sahipliği yaptı.

Çukur hayranları Çukur'un 2. sezonun ne zaman başlayacağını merakla araştırıyor. Peki; Çukur yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte Çukur'un 2. sezon tarihi...

ÇUKUR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çukur pazartesi günleri ekrana geliyor. 11 Haziran Pazartesi günü sevilen dizi sezon finali yaptı. Dizinin ikinci sezonu ise Eylül ayında başlayacak. Dizinin ikinci sezon ilk bölümünün hangi gün ekrana geleceği kesin olarak bilinmiyor. Ancak dizi yeni sezonda da pazartesi günü ekrana gelirse önümüzde 4 ihtimal var.

O ihtimaller şöyle:

3 Eylül Pazartesi

10 Eylül Pazartesi

17 Eylül Pazartesi

24 Eylül Pazartesi

Çukur yeni sezonda pazartesi günü ekrana gelirse, ikinci sezon bu 4 günden birinde başlayacak.

ÇUKUR SEZON FİNALİ

Sezon boyunca pek çok “ilk”e ve unutulmaza imza atan Çukur, bunlara bir yenisini daha ekleyerek sezon finalini yaptı. Aras Bulut İynemli’den Ercan Kesal ve Perihan Savaş’a, Dilan Çiçek Deniz’den Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan ve Rıza Kocaoğlu’na, Burak Sergen’den Nebil Sayın, Alperen Duymaz ve Ahmet Tansu Taşanlar’a kadar yolu Çukur’dan geçmiş tüm oyuncular, dün akşam Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşen Sezon Finali Galası’nda bir araya geldi.

Ebru Akel’in sunuculuğunda gerçekleşen bu özel gecede binlerce konuk nefeslerini tutarak büyük sezon finalinde neler yaşanacağını bekledi. Çukur’un tüm oyuncuları salona girmeden önce kırmızı halıdan geçip dizinin takipçileriyle fotoğraflar çektirdi. Ardından basının karşısına çıkarak bu anlamlı etkinlikle ve sezon finaliyle ilgili duygularını paylaştı. Çukur ekibi kırmızı halıda basının ve gelen konukların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Salondaki yerlerini alan oyuncular, Akel’in takdimiyle tüm konukları selamlayarak büyük alkış topladılar. Gecenin başlangıcını unutulmaz türkü ‘Haydar Haydar’ ile Nebil Sayın ve Gökhan Bölükçü yaparken, ikiliyi No: 1 ve Melek Mosso, Cem Adrian ve Gazapizm, Eypio ve Allame takip etti. Kubilay Aka da ‘Gamzendeki Çukur’ şarkısını söyleyerek büyük alkış topladı. Ardından Toygar Işıklı ve orkestrası, Çukur’un müziklerini çalarak salondaki izleyicileri büyük sezon finaline hazırladı.

ARAS BULUT İYNEMLİ, ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL VE MUSTAFA KIRANTEPE COŞKUSU!

Dizinin sezon finalinde yani 33’üncü bölümünün başlangıcında Yamaç’ın, Nazım ve Emrah’ı oyuna getirdiği anlar salonda büyük alkış toplarken İdris’in ailesiyle birlikte ‘Çukur’u terk etmesi izleyicileri derinden etkiledi. Nefeslerin tutulduğu bölümde ilk reklam arasında sahneyi devralan Erkan Kolçak Köstendil ve Mustafa Kırantepe büyük bir coşkuya neden oldu. İkili ‘Nemrudun Kızı’nı söylerken, gecenin en merakla beklenen anı yaşandı ve Aras Bulut İynemli, Gazapizm ile birlikte sahneye çıkarak ‘Heyecanı Yok’u söyledi. Şarkı bitiminde tüm konuklar tekrar söylemeleri için tezahürat ettiler.

ÇUKUR HER YERDE!

Bölümde Nazım ve Emrah’ın birbirlerini öldürdükleri sahneyi tüm konuklar alkışlarken, Medet’in ölümü izleyenleri şoke etti. Final sahnesinde Çukur’un tamamen yıkık dökük, eski günlerini aratan şekilde görüldüğü anlar büyük merak uyandırdı. Vartolu, Cumali ve Yamaç’ın tepeden bakıldığında Türkiye’nin dört bir yanına yayılan Çukur’un dövmesi formunda yürüdükleri dakikalar ise salonu yeniden alkışlara boğdu.

“YA ALACAĞIZ YA ÖLECEĞİZ!”

Yamaç, Çukur’u geri almak için “Ya alacağız ya öleceğiz!” sözleriyle Vartolu’dan yardım isterken, iki kardeşin el ele verdiği anlar büyük beğeni topladı. Saldırıya uğrayan İdris’in, Emmi ve Paşa ile ölüme yürüdüğü anlar ise heyecanı doruk noktasına çıkardı. Yüzüklerinde farklı bir sembolün göründüğü, Çukur’u yerle bir eden adamların yeni sezonda Koçovalılarla mücadelesi büyük bir merakla beklenecek.

Bölüm bittikten sonra Aras Bulut İynemli’nin sahneye çıkarak tüm oyuncu arkadaşlarını çağırdığı ve tüm ‘Çukur’ ekibinin ‘Heyecanı Yok’u söylediği dakikalar etkinliğin en unutulmaz anı oldu.

#ÇUKURSEZONFİNALİ!

Çukur, dün akşam yayınlanan 33’nci bölümüyle AB’de 7,40 izlenme oranı (rating) 22,26 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 7,09 izlenme oranı (rating), 20,92 izlenme payı (share), Total’de ise 6,19 izlenme oranı (rating), 18,04 izlenme payı (share) elde etti. Çukur'un heyecanla beklenen sezon finalinin başlamasıyla birlikte izleyiciler #çukursezonfinali etiketi ile Twitter’da yorumlarını paylaştı. #çukursezonfinali etiketi Twitter'ın Türkiye gündeminde 11 saat 35 dakika, dünyada 8 saat 10 dakika TT listesinde kaldı.

OTİZMİN FARKINDAYIZ!

Show TV, Ay Yapım ve Tohum Otizm Vakfı’nın iş birliğiyle gerçekleşen gecenin finalinde tüm oyuncular sahneye çıkarak ‘Çukur’ izleyicilerine yeni sezona kadar veda ederken, “Çukur otizmin farkında” sloganını ve otizmin farkındalığının ne kadar önemli olduğunu konuklara yeniden hatırlattılar. Çukur’un sezon finali gecesinden elde edilen tüm gelir, otizmli çocuklara burs verilmesi amacıyla Tohum Otizm Vakfı’na bağışlandı.

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