Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu'nca Van'daki Çatak Çayı'nda düzenlenen, Çatak Kaymakamlığı ve Çatak Belediyesi tarafından desteklenen şampiyonaya Türkiye'nin çeşitli illerinden 59 takım katıldı. Şampiyonanın sürprizi ise Hakkâri'nin Çukurca ilçesinde kısa süre önce kurulan Çukurca Rafting Kız Takımı'nın, 19 yaş altı kadınlar kategorisinde üçüncü olması oldu.

"İLK DEFA BİR SPOR DALI ÇUKURCA'DA YAYGINLAŞTI"

AA'nın haberine göre takımın antrenörü Seher Kılıç, raftingin erkek sporu olduğu ön yargısını kırmak için Çukurca'da çalışma başlattıklarını söyledi. Bu kapsamda Çukurca Kaymakamlığı'nın büyük destekleriyle kurulan ve çalışmalarını sürdüren kız takımının şampiyonadaki başarısının sevindirici olduğunu ifade eden Kılıç, "Kız çocuklarını spora kazandırmak ve raftingle buluşturmak istiyoruz. Çukurca doğasıyla, rafting sporunun en iyi yapılacak merkezlerinden biri. İlk defa bir spor dalı Çukurca'da yaygınlaştı" dedi.

"KIZLARIMIZ ÇOK YETENEKLİ"

Kız takımının antrenmanlara başladığında, "Rafting erkek sporu, erkeklerin içinde ne yapacaksınız?" diye tepkiler aldıklarını anlatan Kılıç, "Tabii biz bu tabuları yıktık, bu sporu kadınların da yapabileceklerini gösterdik. Kızlarımız çok yetenekli, sadece raftingde değil diğer spor dallarında da yetenekliler" diye konuştu. Çukurcalı kızların rafting sporunda çok iyi yerlere geleceklerine inandığını vurgulayan Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

"Bu şampiyonaya kızlarımız ilk defa katıldı, ona rağmen burada gösterdikleri başarı bizleri şaşırttı. Yakın zamanda Çukurca'da rafting kamp alanı da kurulacak. Burası faaliyete geçince altyapıdan sporcularımız çoğalacak. Eskiden aileler bırakın kızları spora göndermeyi okula göndermezlerdi. Son yıllarda bu artık yok denecek kadar azaldı. Artık aileler çocuklarını bir spor branşına göndermeye başladı. Çukurca'da rafting takımı 27 kişiden oluşuyor, bunların 11’i kız sporcu. Yeni başlayan minik kızlarımız da var, bunun altyapısını oluşturuyoruz."

"MİLLİ TAKIMA GİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Sporculardan Elvan Seven ise ailesinin bu sporla uğraşmasına önce ön yargıyla yaklaştığını ancak daha sonra alıştıklarını dile getirdi. Şimdi en büyük destekçisinin ailesi ve antrenörü olduğunu anlatan Elvan Seven, şunları söyledi: "Biz öncelikle kendimizi geliştirerek milli takıma girmeyi hedefliyoruz. Hırs ve azimle bunu başarabileceğimize inanıyoruz. Bu spora eğlenmek için başlamıştık ama şimdi kendimize bir hedef belirledik. Bu sporu tüm kızlara öneriyoruz. Biz burada kadının gücünü gösteriyoruz."

Sporculardan Yasemin Duran da rafting yaparken kendilerine çok güvendiklerini ifade ederek, "Benim de annem başta karşı çıkmıştı ama sonra ikna ettim. Çukurca'daki bütün arkadaşlarıma rafting sporuyla uğraşmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

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