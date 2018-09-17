SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Çukurca rafting
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Çukurcalı kızlar raftinge damga vurdu

Hakkâri'nin Çukurca ilçesinde yaklaşık üç ay önce kurulan Çukurca Rafting Kız Takımı, Van'ın Çatak ilçesinde düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası üçüncü ayak yarışlarını üçüncü sırada bitirerek gelecek için umut verdi

17.09.2018 - 08:10 | Güncelleme: AA

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu'nca Van'daki Çatak Çayı'nda düzenlenen, Çatak Kaymakamlığı ve Çatak Belediyesi tarafından desteklenen şampiyonaya Türkiye'nin çeşitli illerinden 59 takım katıldı. Şampiyonanın sürprizi ise Hakkâri'nin Çukurca ilçesinde kısa süre önce kurulan Çukurca Rafting Kız Takımı'nın, 19 yaş altı kadınlar kategorisinde üçüncü olması oldu.

"İLK DEFA BİR SPOR DALI ÇUKURCA'DA YAYGINLAŞTI"

AA'nın haberine göre takımın antrenörü Seher Kılıç, raftingin erkek sporu olduğu ön yargısını kırmak için Çukurca'da çalışma başlattıklarını söyledi. Bu kapsamda Çukurca Kaymakamlığı'nın büyük destekleriyle kurulan ve çalışmalarını sürdüren kız takımının şampiyonadaki başarısının sevindirici olduğunu ifade eden Kılıç, "Kız çocuklarını spora kazandırmak ve raftingle buluşturmak istiyoruz. Çukurca doğasıyla, rafting sporunun en iyi yapılacak merkezlerinden biri. İlk defa bir spor dalı Çukurca'da yaygınlaştı" dedi.

"KIZLARIMIZ ÇOK YETENEKLİ"

Kız takımının antrenmanlara başladığında, "Rafting erkek sporu, erkeklerin içinde ne yapacaksınız?" diye tepkiler aldıklarını anlatan Kılıç, "Tabii biz bu tabuları yıktık, bu sporu kadınların da yapabileceklerini gösterdik. Kızlarımız çok yetenekli, sadece raftingde değil diğer spor dallarında da yetenekliler" diye konuştu. Çukurcalı kızların rafting sporunda çok iyi yerlere geleceklerine inandığını vurgulayan Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

"Bu şampiyonaya kızlarımız ilk defa katıldı, ona rağmen burada gösterdikleri başarı bizleri şaşırttı. Yakın zamanda Çukurca'da rafting kamp alanı da kurulacak. Burası faaliyete geçince altyapıdan sporcularımız çoğalacak. Eskiden aileler bırakın kızları spora göndermeyi okula göndermezlerdi. Son yıllarda bu artık yok denecek kadar azaldı. Artık aileler çocuklarını bir spor branşına göndermeye başladı. Çukurca'da rafting takımı 27 kişiden oluşuyor, bunların 11’i kız sporcu. Yeni başlayan minik kızlarımız da var, bunun altyapısını oluşturuyoruz."

"MİLLİ TAKIMA GİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Sporculardan Elvan Seven ise ailesinin bu sporla uğraşmasına önce ön yargıyla yaklaştığını ancak daha sonra alıştıklarını dile getirdi. Şimdi en büyük destekçisinin ailesi ve antrenörü olduğunu anlatan Elvan Seven, şunları söyledi: "Biz öncelikle kendimizi geliştirerek milli takıma girmeyi hedefliyoruz. Hırs ve azimle bunu başarabileceğimize inanıyoruz. Bu spora eğlenmek için başlamıştık ama şimdi kendimize bir hedef belirledik. Bu sporu tüm kızlara öneriyoruz. Biz burada kadının gücünü gösteriyoruz."

Sporculardan Yasemin Duran da rafting yaparken kendilerine çok güvendiklerini ifade ederek, "Benim de annem başta karşı çıkmıştı ama sonra ikna ettim. Çukurca'daki bütün arkadaşlarıma rafting sporuyla uğraşmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X