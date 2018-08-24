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Çukurlarla dibe vurmuştu, şimdi hedef 1 milyon

Güneydoğu'nun en önemli kültür ve inanç merkezlerinden biri olan Diyarbakır, çukur ve barikat terörünün açtığı yaraları hızla onarıyor. Tarihi Surları ve Hevsel Bahçeleri ile UNESCO Kültür Mirası listesinde bulunan peygamberler ve sahabeler şehri Diyarbakır, bu yıl 1 milyon turisti misafir etmeyi hedefliyor.

24.08.2018 - 16:09 | Güncelleme:

'Güneydoğu'nun Paris'i olarak bilinen 15 bin yıl kesintisiz hayatın sürdüğü eski Diyarbakır (Suriçi) 5 kilometre surlarla çevrili, 33 medeniyete ev sahibi yapmış. Yalnızca Sur ilçesinde Artuklu Sarayı, 5. Harami Şerif olarak bilinen Ulucami, kiliseler, sinagogların da aralarında bulunduğu 657 tescilli tarihi yapı yer alıyor. Eğil'de kabri bulunan Kur'an-ı Kerim'de adları geçen kral ve peygamber olan Elyasa ve Zülkifl ile Ergani'de bulunan Enuş peygamberin yanı sıra Mekke ve Medine'den sonra en çok sahabe kabrinin bulunduğu tarihi kenti 2014 yılında 28 bini yabancı 260 bin turist ziyaret etti.

ÇUKURLAR TURİZMİ BİTME NOKTASINA GETİRDİ

Habertürk muhabiri Veysi İpek'in haberine göre Tarihi Surlar ve Hevsel Bahçeleri 2015 yılında Unesco Kültür Mirası Listesi'ne giren kentte turizm patlaması beklenirken, çukur ve barikat terörü başgösterdi. Çatışmalarda aralarında 18 tescilli yapının bulunduğu birçok bina hasar gördü. Çukur terörü nedeniyle o dönemde sadece 3 bini yabancı 120 bin kişi turist kenti ziyaret etti. Kentte 104 gün süren çatışmalardan sonra çukur ve barikatlar kaldırıldı. Diyarbakır, bir taraftan tarihi yapıların restorasyonu için hummalı çalışmalar sürerken diğer taraftan kültür, inanç ve eğlence mekanlarındaki hazırlıklarla turistleri çekmeyi hedefliyor.

MİTRAS TAPINAĞI'NA TURİST AKINI

Kenti bu yılın ilk 6 ayında yaklaşık 200 bin turist ziyaret ederken, Çınar ilçesinde Mitras Tapınağı'nın bulunduğu Roma'nın son yol karakolu Zerzevan Kalesi kazı alanını 33 bin yabancı turist ziyaret etti.

IRAKLILAR VE ALMANLAR İLK SIRADA

Kamu ve özel hastaneleriyle bölgenin yanı sıra Ortadoğu'ya hizmet veren kentte sağlık turizmi de önemli bir yer alıyor. Diyarbakır'a en çok Irak, Almanya, Kore, ABD, Japonya ile Avrupa ülkelerinden turist geliyor.

"GÜVENLİK SORUNU YOK"

Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemil Alp, "Hendek terörü nedeniyle 2015 yılında turizm bitme noktasına geldi. UNESCO Kültür Mirası Listesi'ne girdiği yıl kentte hendek terörü nedeniyle turist sayısı 100 binlere kadar düştü. Gelenlerin büyük bir bölümü de iş seyahati için geliyordu. Bakanlık, tarihi eserleri yeniden restore etti. 2017 yılında 276 bin turist kenti ziyaret etti. Bu yılın ilk 6 ayında 189 bin turist kentimizi ziyaret etti. Diyarbakır Ergani ve Eğil'de 3 peygamber ile sahabe kabirleri, yine UNESCO Kültür Mirası Surlar ve Hevsel Bahçeleri'ne bu yıl ilgi çok fazla. Bu yıl sonunda hedefimiz 1 milyon turisti misafir etmek. Uluslararası bir politik risk grubu, 2017 yılında seyahate edilecek risk haritasında savaş bölgelerinin yanı sıra Diyarbakır'ı da eklemiş. Bu doğru değil, güvenlik sorunu yok. Kesinlikle bu bir algıdır. Turistler kenti gezdikten sonra bu algıdan rahatsız olduklarını beyan ediyorlar. Bu yıl 1 milyon turist hedefledik. Ancak bu tarihi kentte gelecek yıl hedefimizi büyütmemiz gerektiğini biliyoruz. Hedeflerimizi de yakalayacağımıza inanıyoruz" dedi.


SONBAHARDA OTELLERİN YÜZDE 60'I DOLDU

Diyarbakır'da 4 bin yatak kapasiteli 28'i turizm belgeli işletme ile 92 otelde eylül, ekim ve kasım ayları için yüzde 60 oranında rezervasyon yapıldı. Tarihi ve kültürel dokusunun yanı sıra alışveriş merkezleri, çarşıları ve eğlence merkezleriyle de turistlerin ilgisini çeken tarihi kente bu yıl İranlı turistlerin de rağbet gösterdiği öğrenildi.


"HAZRETİ ALİ'NİN AĞABEYİ İMAM UKAYL'İN TÜRBESİ DİYARBAKIR'DA"

Taleplerin artışından memnun olduklarını anlatan turizmci Özgür Çözgener, "Bir önceki yıla göre büyük bir artış var. Çin ve Japon turistler de rezervasyonlarını yapmaya başladılar. İnanç turizmi için gelenlerin sayısında da artış var. Ayrıca her yıl Van'a giden İranlı turistler, eğlence ve alışveriş merkezlerinin önemli bir yer tuttuğu Diyarbakır'ı da tercih ettiklerini söyleyebiliriz. Önümüzdeki aylarda 3 bin İranlı turist getireceğiz. Diyarbakır'ın fethi sırasında şehit olan sahabelerden biri Hazreti Ali'nin ağabeyi İmam Ukayl'in türbesi bu kentte. Değerlerimizi iyi tanıtırsak, 1 milyon hedefini aşarız" diye konuştu.

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