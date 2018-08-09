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Çukurova'da ilk pamuk 21 yıldır ondan alınıyor

Adana'nın Karataş ilçesinde çiftçilik yapan Hasan Aslan, diğer üreticilere göre daha erken dönemde ekip bakımını yaparak hasat ettiği pamuğu, 21 yıldır Adana Ticaret Borsasında ilk satan çiftçi olma geleneğini sürdürüyor

09.08.2018 - 16:33 | Güncelleme: AA

Bahçe Mahallesi'nde 150 dönümlük tarlasında pamuk üreten Aslan, 20 yıldır olduğu gibi bu sene de 10 dönümlük alanı ilk hasat için ayırdı.

Buraya diğer üreticilerden daha erken zamanda, şubat ayında pamuk eken Aslan, hasat ettiği ürününü Adana Ticaret Borsası'na getirerek kütlü pamuk satış müzayedesine katıldı.

Aslan'ın 50 kilogramlık pamuğunu, müzayedede yapılan sembolik satışta kilogramını 50 liradan, Çukurova Pamuk Yerfıstığı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ÇUKOBİRLİK) Genel Müdürü Ahmet Durmuş Çakıcı satın aldı.

"ÖMÜR BOYU İLK HASADA KATILACAĞIM"

Aralıksız 21 senedir ilk hasat ürünün ilk satışını da gerçekleştiren Hasan Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte pamuğun normalde mayıs ortası nisan başında ekildiğini, eylülün başında da hasat edildiğini söyledi.

Kendisinin de 150 dönümlük arazisinde pamuk yetiştirdiğini belirten Aslan, bunun 10 dönümünü de ilk hasat için ayırarak şubatta ekimini yaptığını ifade etti.

Aslan, çiftçiliğin zor olduğunu, pamuk üretiminin de büyük emek istediğini anlatarak, "Bunu yetiştirmenin emeği var. Bakımını yaparak, gübresini, ilacını vererek pamukta kalite sağlıyoruz. Böyle yaparsanız ürün bol olur, bereketli olur." diye konuştu.

Çukurova'da 21 yıldan bu yana ilk pamuğu hasat ettiğini vurgulayan Aslan, şunları kaydetti:

"Pamuğu şubatta ekiyoruz. Hasat ettiğim ilk pamuğu Adana Ticaret Borsasına getiriyorum. Allah devletimizden razı olsun. Pamuğa bu yıl iyi bir fiyat verilmesini bekliyoruz. Bu sene verim henüz belli değil ama iyi olmasını temenni ediyoruz. Fiyatlar, kilogram başına 4-4,5 lira olursa mutlu oluruz. Böyle olursa üreticilerimizin yüzü güler. Bu benim gururum. Ben tüm Türkiye'de Adana Ticaret Borsası ve Çukurova'yı temsil ediyorum. Çok gurur duyuyorum. Allah'tan bir şey olmazsa ömür boyunca ilk hasada katılacağım."

"İLK ÜRÜNÜ GETİREN ÜRETİCİLERİMİZ ARASINDA HEP VARDI"

Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç de her sene pamuğu ilk üretenlerle, satıcıları müzayedede buluşturduklarını dile getirdi.

Borsada artık elektronik satış ortamında açık artırmanın düzenlendiğini anlatan Bilgiç, şunları kaydetti:

"Üreticilerimiz her sene ilk ürünü hasat ederek müzayedeye katılmaya çalışıyor. Karataş ilçesinden üreticimiz Hasan Aslan da 21 yıldır bize ilk ürünü getiriyor. İlk ürünü getirenlerden bazı isimler değişse de Hasan Aslan 21 yıldır ilk ürünü getiren üreticilerimiz arasında hep yer aldı. Onu da tebrik ediyorum. Pamuk önemli bir ürün. Bölgenin stratejik ve her geçen gün gözde ürünü haline geliyor. Biz artık pamukta dışa bağımlılığımızı azaltalım. Hükümetimizin de destekleriyle inşallah pamuk ekimi bölgemizde ve Türkiye'de artarak devam etsin. "



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