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Cuma Hutbesi 3 Mart 2023 yayımlandı! Bu haftaki Diyanet Cuma Hutbesi konusu ve metni

Cuma Hutbesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Cuma namazını eda etmek için milyonlarca Müslüman camilere akın edecekler. Cuma namazı farzının ardından okunan Cuma Hutbesi konusu gündeme geldi. İşte bu haftaki 3 Mart 2023 Cuma Hutbesi...

Cuma Hutbesi 3 Mart 2023 yayımlandı! Bu haftaki Diyanet Cuma Hutbesi konusu ve metni
HABERTURK.COM

İslam alemi için haftanın en önemli günü olan Cuma günü öğle namazı saatinde Müminler Cuma namazı ibadetini eda edecekler. Cuma namazının farzının ardından okunan Cuma Hutbesi konusu belli oldu. İşte Diyanet'in yayımladığı 3 Mart 2023 Cuma Hutbesi...

3 MART CUMA HUTBESİ KONUSU: MÜSLÜMANLAR BİRBİRİNİN UMUDUDUR

Muhterem Müslümanlar!

Bizler için ayrı bir kıymeti olan üç ayları idrak ediyoruz. Önümüzdeki Pazartesi gününü Salı’ya bağlayan gece, nice hikmet ve bereketle dolu Berat gecesine erişeceğiz inşallah. Ruhumuzu inciten her türlü hatadan, yaratılış gayemize ve Rabbimizin rızasına yakışmayan her türlü kötülükten berat etmek için büyük bir fırsat olan Berat gecemiz mübarek olsun. Yüce Rabbimiz her hikmetli işin kendisi tarafından taksim edildiği bu mübarek geceyi, deprem sebebiyle mahzun olan gönüllerimize, acıyla kavrulan yüreklerimize bir teselli ve inşirah, geleceğimize yönelik bir umut vesilesi kılsın.

Aziz Müminler!

Hayat rehberimiz Kur’an-ı Kerim’de Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır; Allah’ın rahmetinden umut kesmeyin.”1 Evet, Allah’a inanan ve O’na sığınan bir müminin gönlünde umutsuzluğa yer yoktur. Zira umuttur insanı yaşatan. İyi ve güzel olanı ummaktır hayata bağlayan. Umut, asla gerçeklerden kaçış değildir. Bilakis umut, tam bir teslimiyetle Allah’a
dayanmak, sımsıkı bir şekilde azme sarılmak, hikmete râm olmaktır. Geçmişin acılarını unutmadan kararlılıkla ayağa kalkmak, istikbali bugüne çağırmaktır. Dertlerimiz ne kadar büyük, sıkıntılarımız ne kadar fazla olursa olsun kâinatın yegâne yaratıcısı olan Rabbimizin rahmet ve mağfiretine sığınmaktır umut. Varlık âleminde hiçbir şeyi başıboş bırakmayan hikmet ve kudret sahibi Yüce Mevla’mızın inayet ve keremiyle nefes almak, huzur ve güven bulmaktır umut.

Aziz Kardeşlerim!

Aynı Allah’a, aynı peygambere, aynı kitaba inanan, aynı kıbleye yönelen Müslümanlar, birbirinin umududur. Her bir Müslüman, kardeşinin acısını kendi acısı bilir. Kardeşinin kederini kendi kederi görür. Bu bilinçle darda kalan kardeşinin yanında olur. Sıkıntıyla örselenen ruhuna dokunur, garipleşen yüreğine derman olur. Kardeşinin emaneti olan öksüz ve yetim yavrusuna uzanan bir şefkat eli, ona kol kanat geren bir koruyucu olur.

Muhterem Müminler!

İnanıyoruz ki her karanlık gecenin nurlu bir sabahı vardır. Yaşadığımız sıkıntılar da son
bulacaktır Allah’ın izniyle. Zorluklara "Allah bize yeter, O ne güzel vekildir. O ne güzel mevlâdır, O ne güzel yardımcıdır!” 2 diyerek göğüs geren, Allah’a olan sevgisinden ve güveninden güç alarak daima dimdik duran aziz milletimiz, bu günleri de aşacaktır inşallah. Yeter ki bizler, imanımızın gereği umut ve güveni, birlik ve beraberliği, muhabbet ve samimiyeti kuşanalım. Rabbimize dayanarak, kendimize güvenerek, kardeşlerimizle yardımlaşarak bu zor günlerin üstesinden gelmek için çaba gösterelim. Hutbemi Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in bize öğrettiği şu duayla bitiriyorum: “Allah’ım! Sana yöneldik. İşimizi sana havale ettik. Umut ve
huşu içinde sana sığındık.”3

1 Yûsuf, 12/87.
2 Âl-i İmrân, 3/173; Enfâl, 8/40.
3 Buhârî, Vudû’, 75.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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