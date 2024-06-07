KURBAN: RABBİMİZE VE KARDEŞLERİMİZE YAKINLAŞMANIN VESİLESİ

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Biz her ümmete kurban kesmeyi meşru kıldık ki kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine Allah'ın adını ansınlar…"

Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: "Âdemoğlu kurban bayramı günü, Allah katında kurban kesmekten daha sevimli bir iş yapmamıştır…"

Aziz Müminler!

Yüce dinimiz İslam'ın en büyük nişanelerinden biri olan kurban ibadetini eda etmemize sayılı günler kaldı. Cenâb-ı Hak sağlık, sıhhat ve afiyetle Kurban Bayramı'na ulaşmayı hepimize nasip eylesin.

Kurban, dinen zengin sayılan bir Müslüman'ın bayram günlerinde, kurban edilme şartlarını taşıyan hayvanları Allah rızası için kesmesidir. Kurban, Yüce Rabbimizin bizlere bahşettiği sayısız nimetlere karşı şükrümüzün ifadesidir. Allah'a kul olmanın, O'na yaklaşmanın, O'nun emirlerine itaat etmenin gayretidir. Kurban, Allah'a duyduğumuz muhabbetin diğer bütün sevgilerin üstünde olduğunun göstergesidir. Dünya hayatında sahip olduğumuz her şeyi Allah yolunda feda edebileceğimizin simgesidir.