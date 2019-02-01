Cumanız mübarek olsun! Bugüne özel en güzel cuma mesajlarını sizler için hazırladık. Cuma günü, müminlerin bayramıdır. Cuma günü yapılan ibadetlere iki kat sevap verilir. Bugün işlenen günahlar da iki kat yazılır. Bundan dolayı ki Cuma gününü, günahlardan kaçarak ibadetle geçirmeye çalışmalıdır! Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki: '' Cuma günü günah işlemeden selametle geçerse, diğer günler de selametle geçer. '' (İmam-ı Gazali) İşte Bu hayırlı günde sevdiklerinize, akrabalarınıza, eş ve dostlarınıza gönderebileceğiniz en güzel cuma mesajları'nı bir araya getirdik.

İşte sizler için hazırladığımız birbirinden farklı resimli ve kısa cuma mesajları...

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 1 ŞUBAT 2019

- Allah'ım Ezanla uyanan Abdestle kendine gelen Namazla huzura varıp Secde ile yaklaşan, Dua ile kulluğunu anlayan mü'min olmayı nasip eyle. Amin! Hayırlı Cumalar.

- 'O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)' CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.

- Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

- Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun.Bizlere esenlik versin. Selam ve DUA ile ... Hayırlı Cumalar.

- Ey benim güzeI mevlam! Benim senden istedikIerimi değil; senin bende görmek istediklerini yaşat bana. Hayırlı Cumalar!

- ALLAH'IM...Sen seni anlatan dilleri...Seni anlatan halleri...Ugrunda gecen günleri...Sevginle dolup tasan aydinlik kalpleri...; ihsan eyle...ilahi iman verdin ; daim eyle...ihsan verdin ; kaim eyle... Bu mesaji okuyan kulunu 'Cennetinle, cemalinle müserref eyle' (Amin)

- Af dilemekten çekinmeyin, Hiç bir günah ALLAH'ın Rahmetinden büyük değildir. Hayırlı Cumalar.

- Allahümme salli ve alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âli seyyidinâ Muhammed Hayırlı Cumalar.

- Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) hayırlı cumalar..

RESİMLİ CUMA MESAJLARI

- 'Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir.'(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

- Rabbim Üzüntülerimizi anlık, Sevinçlerimizi ömürlük, Dualarımızı tez zamanda kabul eyle. Amin! Hayırlı cumalar..

- Şükür etmedikten sonra Dünyaları yesen ne fayda! ŞÜKÜR'le başladıktan sonra; bir kuru ekmek değmez mi Dünya'lara.. (Şems) Hayırlı cumalar.

- Cuma namazı saflarda BİR olan bedenler misali, gönüllerin de Efendimizin(sav) Sancağı altında bir olmasını dileklerimle Hayırlı Cumalar.

Allahım! Kalplerimizi birleştir. Aramızı düzelt ve bizi kurtuluş yollarına ilet. Bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar ve büyük günahların açığından da gizlisinden de uzaklaştır. Cumamız Mübarek Olsun.

- Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması dileğimle. Hâyırlı Cumalar.

- Sabahın aydınlığını var eden, geceyi dinlenme vakti yapan, güneşi ve ayı hesap vasıtası yapan Allahım! Bana borçlarımı ödemeyi ihsan eyle, benden fakirliği gider, kulağımı, gözümü ve kuvvetimi Senin yolunda kullanmayı nasip eyle. Hayırlı Cumalar.

- Allah'ım dualarımın kabul olmasını engelleyen tüm günahlarımı affet. Amin! Hayırlı Nurlu Cumalar.

- Allahım! Senden hayırlar ve iyi ameller işlemeyi, kötülükleri terk etmeyi, yoksulları sevmeyi, beni bağışlamanı ve bana merhamet etmeni niyaz ediyorum. Hayırlı Cumalar

- Allahım yaşadığımız hayat boyunca bizlere hayatın sıhhatlisini, rızkın bereketlisini, kalbin şefkatli ve merhametlisini, ölürken ölümün beşaretlisini, öldükten sonra da kabrin saadetlisini nasip eyle! Hayırlı Cumalar.

- Allahım! Beni göz açıp kapayacak kadar bile nefsime bırakma. Bana lütfettiğin güzellikleri benden çekip alma. Hayırlı Cumalar.

- Rabbim! Bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın! (Mü'minûn, 23/118) Hayırlı Nurlu Cumalar.

- Allahım! Benim için bir korunak olan dinî hayatımı ıslah eyle. içinde hayatımı sürdürdüğüm dünyamı benim için yararlı kıl. Dönüp varacağım yer olan âhiret hayatımın her bakımdan güzel olmasını nasip et. Hayırlı Cumalar.