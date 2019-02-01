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Cumanız mübarek olsun! Bugüne özel en güzel cuma mesajlarını göndermek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Sizler için hem kısa hem de resimli cuma mesajları seçeneklerini bir araya getirdik. İşte 1 Şubat 2019 en güzel cuma mesajları ve sözleri