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Cuma'nız mübarek olsun! Mart ayının ilk cumasına özel en güzel cuma mesajlarını sizler için hazırladık. Hem resimli hem kısa cuma mesajları ile farkınızı ortaya koyabilirsiniz. Sevdiklerinizi hatırlamanın yolu bir kısa mesaj. İşte 1 Mart 2019'a özel en güzel cuma mesajları ve sözleri
Allah'ım, ey insanların Rabbi! Sıkıntıyı gider, şifa ver. Şifayı veren ancak sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ki, hastalık nedir bırakmasın (Hadis) Hayırlı Cumalar.
En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın. (Amin) Hayırlı Cumalar.
Ya Rabbi! Yaparak ve geciktirerek işlediğim, açıktan ve gizli olarak işlediğim kusurlarımı bağışla. Sen, öne alan ve önce olansın. Sen, geriye bırakan ve sonsuz olansın. Senin her şeye gücün yeter. Hayırlı Cumalar.
Biz aciziz, SEN Aziz'sin, Biz çaresiziz, çare SEN'sin, SEN'in herşeye gücün yeter, Ne olur, kudretini göster YA RABBi ! Hayırlı Cumalar.
O diridir. O"ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O halde sadece Allah"a itaat ederek (samimi olarak) O"na ibadet edin. Hamd, âlemlerin Rabbine mahsustur. (Mü"min, 40/65) hayırlı Cumalar.
Ey belâları defeden ALLAHIM Belaları bizden uzaklaştır. Allah muhafaza edicilerin en merhametlisidir. Muhakkak ki senin kudretin herşeye yeter. Hayırlı Cumalar.
Ya Rabbi! Son nefesimizde bizleri iman-ı kâmilden ayırma! Bizlere ölüm acısı çektirme, kabir azabı yaşatma Allah"ım! Hayırlı Cumalar.
Dünyayı ahirete götüremeyeceğine göre, öyle yaşa ki, dünya seni ahirete götürsün. (Şems-i Tebrizi) Hayırlı Cumalar.
Ey rahmeti ile bütün varlığı, bütün kâinatı, bütün insanlığı yaratan, rahman ve rahim olan ulu Allah"ımız, tövbelerimizi kabul, dualarımızı makbul eyle! Hayırlı Cumalar.
Allah'ım bize 'İnşallah olur' diye dua edip hayalini kurduğumuz her şeyin 'Çok şükür oldu' sevincini yaşat. Cumanız Mübarek olsun.
“Allah"ım! Gece ve gündüzün getirdiklerinin şerrinden, rüzgârın ve zamanın getirdiği kötülüklerden sana sığınırız” Hayırlı Cumalar.
Allahım! Öyle içten bir tövbe nasip et ki onu bir daha ebediyen bozmayayım ve bana öyle bir istikamet ver ki ebediyen bu doğrultudan sapmayayım. Selam ve dua ile Hayırlı Cumalar.
Mahiyetimiz duâ olmalı Evvelâ ellerden önce yürekler açılmalı. Hayırlı Nurlu Cumalar.
Üç dua vardır ki, bunlar şüphesiz kabul edilir: Mazlumun duası, yolcunun duası ve babanın evladına duası. Allah bizleri bu üç sınıfın yaptığı duasına nail eylesin (amin) Hayırlı Cumalar.
Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar.
Ya Rabbi! Çabamızı karşılıksız bırakma, günahlarımızı bağışla, ibadetimizi en güzel şekilde yerine getirmemizi sağla. Hayırlı Cumalar.
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