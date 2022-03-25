Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir. (Müslim, Cuma, 15) Hayırlı Cumalar.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR? - TIKLAYINIZ

CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ