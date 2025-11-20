Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Cuma namazı saat kaçta? 21 Kasım 2025 Cuma namazı saatleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa

        21 Kasım Cuma namazı saatleri: Cuma namazı saat kaçta?

        Cuma namazına kısa bir süre kala cuma namazı saatleri gündemdeki yerini aldı. İl il Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri tarafından yayınlanan namaz vakitleri takviminin yayınlanmasının ardından netlik kazandı. İşte 21 Kasım 2025 Diyanet namaz vakitleri takvimi ile il il Cuma namazı saatleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2025 - 21:36 Güncelleme: 20.11.2025 - 21:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. Cuma namazı öncesinde Diyanet İşleri tarafından paylaşılan cuma namazı saatleri gündemi meşgul etmeye başladı. Camide cemaatle kılanan cuma namazı farz namazlar arasında yer almaktadır. Cuma namazı için camilere akın edecek olanlar, "Cuma namazı saat kaçta kılınacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Diyanet ile 21 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı saatleri...

        2

        21 KASIM İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İstanbul'da 21 Kasım Cuma namazı saat 12.55'te kılınacak.

        İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        21 KASIM İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İzmir'de 21 Kasım Cuma namazı saat 13.02'de kılınacak.

        İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        21 KASIM ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Ankara'da 21 Kasım Cuma namazı saat 12.39'da kılınacak.

        ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        21 KASIM BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Bursa'da 21 Kasım Cuma namazı saat 12.55'te kılınacak.

        BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

        Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

        İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CANLI | Galatasaray Başkanı Özbek yanıtlıyor
        CANLI | Galatasaray Başkanı Özbek yanıtlıyor
        "İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz"
        "İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz"
        Otel sahibi ve çalışanına yakalama kararı!
        Otel sahibi ve çalışanına yakalama kararı!
        Çöpe atılan bebeğin sırrı aydınlandı
        Çöpe atılan bebeğin sırrı aydınlandı
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Devrim Özkan’ı unutamıyor
        Devrim Özkan’ı unutamıyor
        Emekli öğretmeni döverek öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Emekli öğretmeni döverek öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Avukatı doğruladı: 3 yıldır...
        Avukatı doğruladı: 3 yıldır...
        20 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        20 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        "Futbolun temizlenmesini istiyoruz"
        "Futbolun temizlenmesini istiyoruz"
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        Pay repo risk yaratır mı?
        Pay repo risk yaratır mı?
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        Paradigma değişikliği yaşanıyor