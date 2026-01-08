Habertürk
        Cuma namazı saat kaçta? 9 Ocak İl il Cuma namazı saatleri açıklandı! 9 Ocak 2026 İzmir, Ankara, İstanbul Cuma vakitleri

        Cuma namazı saat kaçta? 9 Ocak İl il Cuma namazı saatleri açıklandı!

        İslam dünyasında büyük önem taşıyan Cuma günü için geri sayım başladı. 9 Ocak Cuma günü namaz ibadetini yerine getirmek isteyen milyonlarca kişi, bulundukları ildeki namaz saatlerini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvimle birlikte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin Cuma namazı vakitleri netlik kazandı. İşte il il Cuma namazı saatleri...

        Giriş: 08.01.2026 - 16:43 Güncelleme: 08.01.2026 - 23:54
        1

        Cuma namazı saatleri, 9 Ocak Cuma günü yaklaşırken yeniden gündemin üst sıralarına çıktı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da cemaatle namaz kılmak isteyen vatandaşlar, "Cuma namazı saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor. Diyanet’in resmi verilerine göre İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ildeki Cuma namazı vakitleri belli oldu. İşte güncel bilgiler...

        2

        9 OCAK İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İstanbul'da 9 Ocak Cuma namazı saat 13.16'da kılınacak.

        İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        9 OCAK İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İzmir'de 9 Ocak Cuma namazı saat 13.23'te kılınacak.

        İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        9 OCAK ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Ankara'da 9 Ocak namazı saat 13.01'de kılınacak.

        ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        9 OCAK BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Bursa'da 9 Ocak namazı saat 13.16'da kılınacak.

        BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

        Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

        İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

