Cuma namazı saat kaçta? İşte 1 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı saatleri
Mayıs ayının ilk cuma namazı için bekleyiş sürerken, il il cuma namazı saatleri belli oldu. Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul olmak üzere 81 il cuma namazı vakitleri Diyanet İşleri tarafından namaz vakitleri takvimi ile duyuruluyor. Cuma namazını vaktinde kılmak isteyenler, bulunduğu ildeki cuma namazı saatini gündemine aldı. Peki, "Cuma namazı saat kaçta?" İşte 1 Mayıs 2026 İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı saatleri...
1 MAYIS İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da 1 Mayıs Cuma namazı saat 13.06'da kılınacak.
1 MAYIS İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de 1 Mayıs Cuma namazı saat 13.14'te kılınacak.
1 MAYIS ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da 1 Mayıs Cuma namazı saat 12.51'de kılınacak.
1 MAYIS BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da 1 Mayıs Cuma namazı saat 13.06'da kılınacak.
CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir.