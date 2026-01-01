Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Cuma namazı saat kaçta? İşte Diyanet ile 2 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı saatleri

        Cuma namazı saat kaçta? İşte 2 Ocak 2026 İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı saatleri

        Yeni yılın ilk cuma namazı için geri sayım sürerken, cuma namazı saatleri gündemdeki yerini aldı. İl il cuma namazı saatleri Diyanet İşleri tarafından yayımlanan namaz vakitleri takvimi ile netlik kazandı. 10 rekattan oluşan cuma namazı, 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olarak eda edilmektedir. İşte Diyanet ile 2 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2026 - 22:59 Güncelleme: 01.01.2026 - 22:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Cuma namazına sayılı saatler kala, cuma namazı vakitleri günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Camide cemaatle kılınan cuma namazı öğle saatlerinde eda edilmektedir. Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri tarafından belirlenirken, her ilde farklılık gösterebilmektedir. Peki, "Cuma namazı saat kaçta?" İşte 2 Ocak Cuma namazı vakitleri...

        2

        2 OCAK İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İstanbul'da 2 Ocak Cuma namazı saat 13.13'te kılınacak.

        İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        2 OCAK İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İzmir'de 2 Ocak Cuma namazı saat 13.20'de kılınacak.

        İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        2 OCAK ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Ankara'da 2 Ocak Cuma namazı saat 12.57'de kılınacak.

        ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        2 OCAK BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Bursa'da 2 Ocak Cuma namazı saat 13.13'te kılınacak.

        BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

        Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

        İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'un 5 ilçesinde kar tatili
        İstanbul'un 5 ilçesinde kar tatili
        MİT Başkanı Kalın ve Bakan Fidan Umerov ile görüştü
        MİT Başkanı Kalın ve Bakan Fidan Umerov ile görüştü
        Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu
        Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu
        8 yıllık hasret yılbaşı gecesi sona erdi
        8 yıllık hasret yılbaşı gecesi sona erdi
        "Zayıf anlaşmalar savaşı körükler"
        "Zayıf anlaşmalar savaşı körükler"
        Peş peşe gelmeye başladı! İşte kar tatili olan kentler!
        Peş peşe gelmeye başladı! İşte kar tatili olan kentler!
        Fiorentina'dan Becao hamlesi!
        Fiorentina'dan Becao hamlesi!
        Site aidatları, en düşük emekli aylığı, doğum izni gündemde
        Site aidatları, en düşük emekli aylığı, doğum izni gündemde
        İstanbul'da her yer bembeyaz
        İstanbul'da her yer bembeyaz
        Van'da çığın altında kalan kadın yaşamını yitirdi!
        Van'da çığın altında kalan kadın yaşamını yitirdi!
        Çığ faciasında yürekleri yakan çalışma!
        Çığ faciasında yürekleri yakan çalışma!
        "O bir yıldız değil"
        "O bir yıldız değil"
        Nkunku'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Nkunku'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Bilal Erdoğan: İsrail siyonizmi bugün nazizmdir
        Bilal Erdoğan: İsrail siyonizmi bugün nazizmdir
        Vedaların yılı 2025: İşte futbolu bırakanlar!
        Vedaların yılı 2025: İşte futbolu bırakanlar!
        İsviçre'de kayak merkezinde patlama
        İsviçre'de kayak merkezinde patlama
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2025’in en iyi 20 filmi
        2025’in en iyi 20 filmi
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        2026'da teknolojide devrimsel patlama!
        2026'da teknolojide devrimsel patlama!