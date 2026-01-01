Cuma namazı saat kaçta? İşte 2 Ocak 2026 İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı saatleri
Yeni yılın ilk cuma namazı için geri sayım sürerken, cuma namazı saatleri gündemdeki yerini aldı. İl il cuma namazı saatleri Diyanet İşleri tarafından yayımlanan namaz vakitleri takvimi ile netlik kazandı. 10 rekattan oluşan cuma namazı, 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olarak eda edilmektedir. İşte Diyanet ile 2 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı saatleri...
Cuma namazına sayılı saatler kala, cuma namazı vakitleri günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Camide cemaatle kılınan cuma namazı öğle saatlerinde eda edilmektedir. Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri tarafından belirlenirken, her ilde farklılık gösterebilmektedir. Peki, "Cuma namazı saat kaçta?" İşte 2 Ocak Cuma namazı vakitleri...
2 OCAK İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da 2 Ocak Cuma namazı saat 13.13'te kılınacak.
2 OCAK İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de 2 Ocak Cuma namazı saat 13.20'de kılınacak.
2 OCAK ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da 2 Ocak Cuma namazı saat 12.57'de kılınacak.
2 OCAK BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da 2 Ocak Cuma namazı saat 13.13'te kılınacak.
CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.