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02
1 NİSAN İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da Cuma namazı saat 13:13'de kılınacak.
İstanbul İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 01 Nisan 2022 Cuma 05:14 06:41 13:13 16:46 19:35 20:57 02 Nisan 2022 Cumartesi 05:12 06:39 13:13 16:47 19:36 20:58 03 Nisan 2022 Pazar 05:10 06:38 13:13 16:47 19:37 20:59 04 Nisan 2022 Pazartesi 05:08 06:36 13:12 16:48 19:38 21:01 05 Nisan 2022 Salı 05:06 06:35 13:12 16:48 19:39 21:02 06 Nisan 2022 Çarşamba 05:04 06:33 13:12 16:48 19:40 21:03 07 Nisan 2022 Perşembe 05:02 06:31 13:11 16:49 19:41 21:05
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03
1 NİSAN ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da Cuma namazı saat 12.58'de kılınacak.
Ankara İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 01 Nisan 2022 Cuma 05:01 06:26 12:58 16:31 19:19 20:39 02 Nisan 2022 Cumartesi 04:59 06:25 12:57 16:31 19:20 20:40 03 Nisan 2022 Pazar 04:57 06:23 12:57 16:32 19:21 20:41 04 Nisan 2022 Pazartesi 04:55 06:22 12:57 16:32 19:22 20:43 05 Nisan 2022 Salı 04:53 06:20 12:56 16:32 19:23 20:44 06 Nisan 2022 Çarşamba 04:51 06:18 12:56 16:33 19:24 20:45 07 Nisan 2022 Perşembe 04:50 06:17 12:56 16:33 19:25 20:46
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04
1 NİSAN İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de Cuma namazı saat 13:20'de kılınacak.
İzmir İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 01 Nisan 2022 Cuma 05:27 06:50 13:20 16:53 19:41 20:59 02 Nisan 2022 Cumartesi 05:25 06:48 13:20 16:54 19:42 21:00 03 Nisan 2022 Pazar 05:23 06:47 13:20 16:54 19:43 21:01 04 Nisan 2022 Pazartesi 05:21 06:45 13:20 16:54 19:44 21:02 05 Nisan 2022 Salı 05:20 06:44 13:19 16:55 19:45 21:03 06 Nisan 2022 Çarşamba 05:18 06:42 13:19 16:55 19:46 21:05 07 Nisan 2022 Perşembe 05:16 06:41 13:19 16:55 19:47 21:06
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05
1 NİSAN BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da Cuma namazı saat 13:13'te kılınacak.
Bursa İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 01 Nisan 2022 Cuma 05:15 06:41 13:13 16:46 19:34 20:55 02 Nisan 2022 Cumartesi 05:13 06:40 13:13 16:46 19:35 20:56 03 Nisan 2022 Pazar 05:12 06:38 13:12 16:47 19:36 20:57 04 Nisan 2022 Pazartesi 05:10 06:36 13:12 16:47 19:37 20:58 05 Nisan 2022 Salı 05:08 06:35 13:12 16:48 19:38 21:00 06 Nisan 2022 Çarşamba 05:06 06:33 13:11 16:48 19:39 21:01 07 Nisan 2022 Perşembe 05:04 06:32 13:11 16:48 19:40 21:02
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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