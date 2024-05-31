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        Haberler Bilgi Cuma namazı saati 31 Mayıs 2024: Bugün Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve il il namaz saatleri

        31 Mayıs Cuma namazı saatleri: Bugün Cuma namazı saat kaçta?

        Her hafta ve her ile göre değişen Cuma namazı saatleri, Diyanet İşleri tarafından paylaşılıyor. Namaz için bir araya gelecek cemaat, bugün öğlen namazı yerine Cuma namazı kılacak. Peki, bugün Cuma namazı saat kaçta? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve il il namaz saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2024 - 07:44 Güncelleme: 31.05.2024 - 07:44
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        1

        Cuma namazı bugün öğle saatinde kılınacak. Diyanet İşleri tarafından belirlenen namaz saatleri her ile göre değişiyor. Peki, bugün Cuma namazı saat kaçta? İşte, 31 Mayıs 2024 namaz vakitleri takvimi ile İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve il il Cuma namazı vakitleri...

        2

        31 MAYIS İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İstanbul'da Cuma namazı saat 13.07'de kılınacak.

        İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        31 MAYIS İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İzmir'de Cuma namazı saat 13.14'te kılınacak.

        İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        31 MAYIS ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Ankara'da Cuma namazı saat 12.51'de kılınacak.

        ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        31 MAYIS BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Bursa'da Cuma namazı saat 13.06'da kılınacak.

        BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

        Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

        İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

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