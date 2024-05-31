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        Haberler Bilgi Gündem CUMA MESAJLARI: Uzun, kısa, farklı, ayetli, dualı, resimli Hayırlı Cumalar ve Cumanız mübarek olsun sözleri

        En güzel Cuma mesajları: Sevdiklerinize gönderebileceğiniz 'Hayırlı Cumalar' mesajları

        İslamiyet için oldukça önemli sayılan Cuma günü geldiğinde; Müslümanlar günü ibadet ve tövbe ederek geçirmeye önem verir. Bugün sevdiklerinizle paylaşmanız için en güzel Cuma mesajlarını bir araya getirdik. İşte, 'Hayırlı Cumalar' ve 'Cumanız mübarek olsun' mesajları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2024 - 07:32 Güncelleme: 31.05.2024 - 07:32
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        1

        Hz. Muhammed'in 'bin günden daha hayırlı' dediği Cuma günü geldiğinde ibadet etmenin daha hayırlı olduğuna inanılır. 31 Mayıs günü bir Cuma günü daha idrak edilirken, sevdiklerinizin Cuma gününü kutlamak için en güzel mesajları bir araya getirdik. İşte, uzun, kısa, resimli Hayırlı Cumalar mesajları...

        2

        Cumanız mübarek olsun, bu mübarek günde dualarınız kabul, gönlünüz ferah olsun. Hayırlı Cumalar!

        Allah'ım, ümidimi kaybettiğimde senin yazdığın kaderin hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat. Hayırlı cumalar.

        3

        Cumanın huzuru, bereketi ve rahmeti hanelerimize dolsun. Tüm İslam aleminin Cuması mübarek olsun.

        Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

        4

        Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun, bu mübarek günde dualarınız kabul olsun. Hayırlı Cumalar!

        Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı cumalar.

        5

        Cuma gününün bereketi üzerinize olsun, dualarınız kabul, gönlünüzden huzur eksik olmasın. Hayırlı Cumalar!

        Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin (Amin) Hayırlı cumalar.

        6

        Rabbim, bu mübarek günde huzur, sağlık ve mutluluk nasip etsin. Cumanız mübarek olsun.

        Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.

        7

        Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

        Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.

        8

        Allah'ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Cumanız mübarek olsun.

        En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın (Amin) Hayırlı cumalar.

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