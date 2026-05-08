Cuma namazı saatleri 8 Mayıs 2026: Cuma namazı saat kaçta?
Cuma günü camilere akın etmeye hazırlanan İslam alemi, "Cuma namazı saat kaçta?", "İstanbul cuma vakti ne zaman?", "Ankara, İzmir cuma ezanı saatleri" gibi konu başlıklarını araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan namaz vakitleri ile birlikte il il cuma namazı saatleri belli oldu. İşte 8 Mayıs 2026 Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul 81 il cuma namazı vakitleri...
Cuma namazı saatleri illere göre farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle vatandaşlar bulundukları ilin güncel cuma namazı saatini gündemine aldı. Cuma namazı cemaatle birlikte camide kılınır. Peki, cuma namazı ne zaman, cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma saatleri...
8 MAYIS İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da 8 Mayıs Cuma namazı saat 13.06'da kılınacak.
8 MAYIS İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de 8 Mayıs Cuma namazı saat 13.13'te kılınacak.
8 MAYIS ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da 8 Mayıs Cuma namazı saat 12.50'de kılınacak.
8 MAYIS BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da 8 Mayıs Cuma namazı saat 13.05'te kılınacak.
CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.