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        Haberler Televizyon Cumanın değişmeyen galibi 'Kızılcık Şerbeti' - Magazin haberleri

        Cumanın değişmeyen galibi 'Kızılcık Şerbeti'

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam ekrana gelen bölümüyle yine en çok izlenen yapım oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2024 - 13:07 Güncelleme: 30.03.2024 - 13:17
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        Cumanın değişmeyen galibi
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        SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı’nın paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti' dün akşam yayınlanan bölümüyle tüm kategorilerde zirvedeki yerini aldı.

        'Kızılcık Şerbeti'; AB grubunda 10.78 izlenme oranı 32.24 izlenme payı, ABC1 20+’da 10.24 izlenme oranı 26.29 izlenme payı, Total grubunda ise 7.67 izlenme oranı 20.31 izlenme payına ulaşarak birinci sıraya yerleşti. Dizinin yayınlanan bölümüne Fatih’le evlenen Görkem’in, Pembe’ye ilk günden gerçek yüzünü göstermesi damga vurdu.

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        SOSYAL MEDYA KIZILCIK ŞERBETİ’Nİ KONUŞTU

        Sosyal medyada da her hafta gündeme oturan dizi, 'Kızılcık Şerbeti' etiketi ile 10 saat X’in (Twitter) TT listesinde yer aldı. Kızılcık Şerbeti izleyenlerinin sayısız beğeni, yorum ve paylaşım yaptığı bölüm adeta soluksuz izlendi.

        DOĞA, GİRAY ŞİFACIGİL’LE TANIŞTI

        Yayınlanan bölümde neler oldu?

        Dizinin ekrana gelen 57.bölümünde; çocuklarından Pembe’yi Alev’in ittiğini duyan Abdullah, Pembe’den özür dileyerek Alev’den ayrılmayı seçti. Ailelerinin sorunlarını ilişkilerine taşımak istemeyen Ömer ve Kıvılcım’ın birlikte yaşamaya başlaması bölümün unutulmaz anlarına sahne oldu. Diğer yandan Umut, Rüzgar’ın Kıvılcım’a yaptığı itirafa kulak misafiri oldu. Sürükleyici bölümde Rüzgar’ın Nursema’dan hoşlandığını duyan Umut eşinin kanaldan ayrılmasını istedi. Rüzgar’ın, Umut’un isteğinin aksine Nursema’yı işinde terfi ettirmesi izleyenleri şoke etti.

        Umut ve Rüzgar yüzleşiyor;

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        Nilay’ın ailesini bulması için yardım eden Doğa, Şifacıgil Holding’e giderek Giray Şifacıgil’le tanıştı. Nilay’ın iddiaları nedeniyle soğuk rüzgarların estiği görüşmenin ardından Giray’ın konuşmacı olarak okula gelmesi Doğa ve Giray’ı yeniden buluşturdu. Büyük beğeni toplayan sahnede Doğa ve Giray birbirlerini yakından tanımaya başladı.

        Doğa ve Giray’ın yolları kesişiyor;

        Bölümde haftalardır beklenen Fatih ve Görkem’in düğünü ekrana geldi. Çimen’in Gökhan’la evli olmadığı için katılamadığı düğünde Fatih’i evlendirmeyi başaran Pembe de muradına erdi. Bölümün nefes kesen final sahnesinde ise köşkte yaşamaya başlayan Görkem’in ilk günden Pembe’ye rest çekmesi izleyenleri şoke etti.

        İşte nefesleri kesen o final sahnesi;

        Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti’nin başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı yer alırken dizide bu isimlere Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Serkan Tınmaz, Kaan Taşaner, Özge Özacar, Rahimcan Kapkap, Selin Türkmen, Soydan Soydaş, Sevim Erdoğan, Özlem Çakar Yalçınkaya, Bahtiyar Memili, Vurgun Adalayı ve Duygu Aslan eşlik ediyor.

        'Kızılcık Şerbeti' her Cuma günü saat 20.00’de Show TV’de!

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        #kızılcık şerbeti
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