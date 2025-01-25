Cumanın galibi 'Kızılcık Şerbeti'

SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün yayınlanan bölümüyle zirvedeki yerini aldı.

'Kızılcık Şerbeti', AB’de; 11.47 izlenme oranı, 32.36 izlenme payı, ABC1’de; 10.72 izlenme oranı ve 27.93 izlenme payı, Total grubunda; 9.09 izlenme oranı, 23.05 izlenme payıyla tüm kategorilerde birinci oldu.

Yayınlanan bölüme, hamile olduğunu öğrenen Kıvılcım ve Nursema ile Firaz arasında yaşananlar damga vurdu. Sosyal medyada çok konuşulan dizi #KızılcıkŞerbeti etiketi ile X’in TT listesinde 6 saat yer alarak gündem oldu.

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Dizinin yayınlanan bölümünde; geçmişteki hataları tekrarlamayan Fatih’in, değişen davranışları Doğa’yı şüphelendirdi. Fatih’in kendisini kıskanmamasına inanamayan Doğa, Meri’ye dert yandı. Fatih ise Doğa’dan gizli olarak Yusuf’a verdiği emirle onu takip ettirmeye başladı. Sevtap‘a uygun olabilecek bir donör çıkması Ünallar’ı heyecanlandırdı fakat doktor uyumsuz olduğu haberini verdiğinde Nilay ve annesi arasında duygusal anlar yaşandı. Sevtap’a ilk kez anne diyen Nilay’ın bir böbreğini vermek istediğini söylemesi annesini şaşırttı.

Nilay ve Sevtap’ın geçmiş hesaplaşması;

Kendini iyi hissetmeyen Kıvılcım, yaptırdığı tahliller sonucunda hamile olduğunu öğrendi. Hiç beklemediği bir sonuçla karşılaşan Kıvılcım’ın alacağı karar merak konusu oldu.

Kıvılcım hamile olduğunu söylüyor;

Nursema’nın, kalbini İlhami’ye açması beklenmeyen gelişmelere sahne oldu. İlhami’nin kendisini bir dost olarak gördüğünü söylemesi üzerine hayal kırıklığına uğrayan Nursema, yaşadıklarını Meri’ye anlattı. Bu konuşmaya kulak misafiri olan Pembe, Halime’den de Nursema’nın, İlhami’nin evine gittiğini öğrendi. Pembe ve Nursema’nın karşı karşıya geldiği bölümde kızının evlenmesine karar veren Pembe, İlhami ile konuşmaya gitti. Pembe’nin, İlhami ile yaptığı evlilik konuşmasına Nursema’nın şahit olması tansiyonu yükseltti. Yaşadığı üzüntüyü Firaz’la paylaşmak isteyen Nursema sürprizle karşılaştı. Duygularını daha fazla saklayamayan Firaz’ın ben sana aşığım diyerek Nursema’yı öpmesi bölümün final sahnesine damga vurdu.