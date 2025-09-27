Cumanın galibi: 'Kızılcık Şerbeti'

SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini Özgür Sevimli’nin üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti' dün akşam yayınlanan bölümüyle her hafta olduğu gibi zirvedeki yerini aldı.

'Kızılcık Şerbeti'; ABC1’de 7.44 izlenme oranı, 22.25 izlenme payı, AB grubunda ise 7.01 izlenme oranı 23.68 izlenme payı, Total’de 6.28 izlenme oranı, 19.16 izlenme payı alarak birinci oldu. Sosyal medyada da beğeni toplayan dizi, #KızılcıkŞerbeti ile etiketi yaklaşık 2 saat X’in TT listesinde yer alarak cumanın gündemine oturdu.

REKLAM

ÖMER KATİL Mİ OLDU?

106'NCI BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Dizinin ekrana gelen nefes kesici bölümünde; Doğa, Fatih’e boşanmak istediğini açıkladı. Doğa’nın kararlılığını gören Fatih, Kıvılcım’dan yardım istedi. Anne kız buluşmasında, Fatih’in yaşadığı güç zehirlenmesinin evliliğini de sarstığını anlatan Doğa’yı, Kıvılcım telkin etti.

Fatih, Kıvılcım’la Doğa hakkında konuştu: Aldığı isimsiz tehdit mesajıyla köşeye sıkışan Işıl, harekete geçti. Komada olan Koray’ı eleyen Işıl, Mustafa’dan şüphelendi. Nilay’ı yakın markajına alan Işıl, Mustafa hakkında bilgi toplamaya çalışarak hafızasının silindiğinden emin olmak istedi. Katil olduğu öğrenilmeden Leo ile kaçmak isteyen Işıl’ın planları izleyenleri hayrete düşürdü. Firaz ile evliliğinin yoluna girdiğini düşünen Nursema, Asude ile arasındaki buzları eriterek anne olmak istediğini açıkladı. Nursema’nın kararına sıcak bakmayan Firaz’ın sevgilisi yayınlanan bölümle ortaya çıktı. Akıl hastanesinde tedavi gören Mustafa’nın uzun zaman sonra oğluna kavuştuğu sahne izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Baba oğulun kavuşmasından etkilenen Nilay, Mustafa’nın değişimine inanamadı. Mustafa ve Nilay karşı karşıya: Asil’in şirket adına aldığı yatta düzenlediği görkemli davette Fatih ve Asil arasında tansiyon yükseldi. Fatih oynadığı oyunla Asil’in şirketteki yükselişine darbe vurdu.