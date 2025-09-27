Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Cumanın galibi: 'Kızılcık Şerbeti'

        Cumanın galibi: 'Kızılcık Şerbeti'

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam yayınlanan bölümüyle her hafta olduğu gibi zirvedeki yerini aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2025 - 14:05 Güncelleme: 27.09.2025 - 14:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumanın galibi: 'Kızılcık Şerbeti'
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini Özgür Sevimli’nin üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti' dün akşam yayınlanan bölümüyle her hafta olduğu gibi zirvedeki yerini aldı.

        'Kızılcık Şerbeti'; ABC1’de 7.44 izlenme oranı, 22.25 izlenme payı, AB grubunda ise 7.01 izlenme oranı 23.68 izlenme payı, Total’de 6.28 izlenme oranı, 19.16 izlenme payı alarak birinci oldu. Sosyal medyada da beğeni toplayan dizi, #KızılcıkŞerbeti ile etiketi yaklaşık 2 saat X’in TT listesinde yer alarak cumanın gündemine oturdu.

        REKLAM

        ÖMER KATİL Mİ OLDU?

        106'NCI BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

        Dizinin ekrana gelen nefes kesici bölümünde; Doğa, Fatih’e boşanmak istediğini açıkladı. Doğa’nın kararlılığını gören Fatih, Kıvılcım’dan yardım istedi. Anne kız buluşmasında, Fatih’in yaşadığı güç zehirlenmesinin evliliğini de sarstığını anlatan Doğa’yı, Kıvılcım telkin etti.

        Fatih, Kıvılcım’la Doğa hakkında konuştu:

        Aldığı isimsiz tehdit mesajıyla köşeye sıkışan Işıl, harekete geçti. Komada olan Koray’ı eleyen Işıl, Mustafa’dan şüphelendi. Nilay’ı yakın markajına alan Işıl, Mustafa hakkında bilgi toplamaya çalışarak hafızasının silindiğinden emin olmak istedi.

        Katil olduğu öğrenilmeden Leo ile kaçmak isteyen Işıl’ın planları izleyenleri hayrete düşürdü. Firaz ile evliliğinin yoluna girdiğini düşünen Nursema, Asude ile arasındaki buzları eriterek anne olmak istediğini açıkladı. Nursema’nın kararına sıcak bakmayan Firaz’ın sevgilisi yayınlanan bölümle ortaya çıktı.

        Akıl hastanesinde tedavi gören Mustafa’nın uzun zaman sonra oğluna kavuştuğu sahne izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Baba oğulun kavuşmasından etkilenen Nilay, Mustafa’nın değişimine inanamadı.

        Mustafa ve Nilay karşı karşıya:

        Asil’in şirket adına aldığı yatta düzenlediği görkemli davette Fatih ve Asil arasında tansiyon yükseldi. Fatih oynadığı oyunla Asil’in şirketteki yükselişine darbe vurdu.

        Fatih’in sözleri Asil’i sinirlendirdi:

        REKLAM

        Bölümün final sahnesinde ise Ömer, Furkan’ın avukatına olay gecesini anlattığı sırada büyük bir şok yaşadı. Ömer’in fırtınalı gecede yaşadığı kaza ile Furkan’ın anlattıklarının uyuşması bölümün final sahnesine damga vurdu.

        İşte geceye damgasını vuran final sahnesi:

        YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

        ÖMER: “BEN BİR KATİL OLABİLİRİM!”

        Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında; parçaları birleştirmeye çalışan Ömer, katil olma ihtimaliyle sarsılıyor. Doğa ve Fatih’in evliliklerinin en büyük krizlerinden birini yaşadığı tanıtımda Asil ve Abidin kötücül planıyla Fatih’le karşı karşıya geliyor.

        Nursema ve Firaz arasında çözülmeler yaşanırken Nilay, Mustafa’nın taburcu olabileceğini öğreniyor. Tanıtımın final sahnesinde ise Işıl’ın aldığı yeni tehdit mesajı merak uyandırıyor.

        'Kızılcık Şerbeti’nin 107'nci bölüm tanıtımı;

        Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Sevimli’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' her cuma saat 20.00’de Show TV’de!

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kızılcık şerbeti
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Nine ve torunu alevlerin arasında kaldı!
        Nine ve torunu alevlerin arasında kaldı!
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Güllü'ye veda
        Güllü'ye veda
        Öğrencileri bekleyen yeni tehlike: Odaklanma ilaçlarına dikkat!
        Öğrencileri bekleyen yeni tehlike: Odaklanma ilaçlarına dikkat!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Konya'da kayboldu, Antalya'da bulundu
        Konya'da kayboldu, Antalya'da bulundu
        Preveze Deniz Zaferi'nin 487. yıl dönümünde donanmadan gövde gösterisi
        Preveze Deniz Zaferi'nin 487. yıl dönümünde donanmadan gövde gösterisi
        Fenerbahçe Antalyaspor'a kaybetmiyor!
        Fenerbahçe Antalyaspor'a kaybetmiyor!
        Takvim için başladı, 500 bine ulaştı
        Takvim için başladı, 500 bine ulaştı
        Eşini porselen bardakla öldürmüştü! Affetti katledildi!
        Eşini porselen bardakla öldürmüştü! Affetti katledildi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Liverpool bu pozisyonları affetmez"
        "Liverpool bu pozisyonları affetmez"
        Uğurcan Çakır Alanya'da duvar ördü!
        Uğurcan Çakır Alanya'da duvar ördü!
        Trump: Gazze ile ilgili yoğun görüşmeler yapıyoruz
        Trump: Gazze ile ilgili yoğun görüşmeler yapıyoruz
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        "Devre arası baygınlık geçirdi!"
        "Devre arası baygınlık geçirdi!"
        ChatGPT bunları isteseniz de yapamıyor!
        ChatGPT bunları isteseniz de yapamıyor!