Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Cumartesi Eczaneler açık mı? Hafta sonu Eczaneler açık mı, saat kaça kadar açık?

Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle birçok işletme hafta sonu kapalı olacak. Vatandaşlar ise eczanelerin açık mı yoksa kapalı mı olduğunu merak ediyor. Peki Cumartesi Eczaneler açık mı? İşte konuyla ilgili olarak merak edilen tüm soruların cevapları.

Cumartesi Eczaneler açık mı? Hafta sonu Eczaneler açık mı, saat kaça kadar açık?

Korona virüs salgını nedeniyle birçok kurumun çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi. Çalışma saati değişen kurumlardan biri de eczaneler oldu. Korona virüs sürecinde ilaç almak isteyen veya acil durumlarla karşı karşıya kalan yurttaşlar 2021 eczane çalışma saatlerini araştırıyor. Peki, eczaneler cumartesi açık mı? İşte detaylar...

ECZANELER CUMARTESİ AÇIK MI?

İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul'da 5 Aralık 2020 tarihinden bu yana her cumartesi günü uygulanan eczane nöbet sistemi sona ermiştir. Pazar ve resmi tatil günlerinde nöbetçi eczanelerimiz, bunların dışında kalan günlerde tüm eczanelerimiz 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecektir." denildi.

Eczaneler pazar günleri ise nöbetçi sistemi ile çalışmakta. Bölgenizdeki nöbetçi Eczaneleri internetten sorgulayabilir aynı zamanda size en yakın eczaneye giderek de öğrenebilirsiniz.

Eczaneler hafta sonu nöbetçi olmasalar da nöbetçi olan eczanenin bilgilerini ve adresini camlarına asarak bilgilendirme yapmaktadır.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Büyükelçi atamaları ile bazı bakanlıklarda atama kararları Resmi Gazete'de
GÜNDEMKritik atamalar Resmi Gazete'de
Gaziantep'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
GÜNDEMGaziantep'te korkunç kaza: 2 ölü, 10 yaralı
Kuyucak Kaymakamı, Didim'de otomobilinde ölü bulundu
GÜNDEMKuyucak Kaymakamı, otomobilinde ölü bulundu
Alçıdan yaptıkları heykeli, 'Zeus'un oğlu' diyerek 1 milyon liraya satmaya çalıştılar
GÜNDEMAlçıdan yapıp 'Zeus'un oğlu' diye satmaya kalktılar
Son Dakika Aslı Özkısırlar'dan acı haber... Twitter'dan isyan etmişti! - Haberler
GÜNDEMAslı Özkısırlar'ın ölümünün ardından açıklama
Ramazan ayında yasak var mı? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda kısıtlama
GÜNDEMRamazan ayında yasak var mı?
Şişli'de düşürülen parayı alıp kayıplara karışma planları yapan adam yakayı ele verdi
GÜNDEM100 bin liralık insanlık sınavı
İzmir'de yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi İzmir'de yasak var mı? 3 4 Nisan İzmir kısıtlama var mı?
GÜNDEMİzmir'de hafta sonu yasak var mı?
Son dakika haberi Gergerlioğlu gözaltına alındı
GÜNDEMGergerlioğlu gözaltına alındı
Tuzla'da kuaförlük yapan Gülcan Demir, 3 kadın hırsızı yaka paça polise teslim etti
GÜNDEMTek başına 3 kadın hırsızı yakaladı