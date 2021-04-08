Cumartesi İzmir'de sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi İzmir'de yasak var mı? 10-11 Nisan İzmir kısıtlama va

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle bu hafta başından düzenlenen kabine toplantısı sonrası önemli kararlar alındı. 3 milyondan fazla vatandaşımızın ikamet ettiği megakent İzmir'de de kısıtlamalarla ilgili oldukça araştırma yapılıyor. Peki İzmir'de hafta sonu yasak var mı?

HAFTA SONU İZMİR'E YASAK GELDİ!



Hafta içi sokağa çıkma yasağı gelip gelmeyeceği bugünkü Kabine toplantısı sonrası belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçerek kararları paylaştı.

Çok yüksek grubu teşkil eden kırmızı kategorideki illerimizin sayısı maalesef nüfusumuzun yüzde 80'ini teşkil eden 58 şehre ulaşmıştır. Yaptığımız değerlendirmeler bütün bunlar ışığında şu hususları milletimizle bugün paylaşma kararı aldık.

Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21 ve sabah 5 olarak haftanın her günü devam edecek. Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması artık Cumartesi ve Pazar günü olarak sürecektir.

Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın yüzde 50 kapasite ve belirlenen kurallara uyu şekilde çalışabilecek. Sokağa çıkma günlerindeki paket servis hizmeti mevcut haliyle devam edecek. Ramazan ayında hep birlikte biraz fedakarlık yapacağız.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanıyor.