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Cümbüş Cemaat ve Jam's Session: Palmiyeler konserleri mayısta!

Salon İKSV, mayıs ayını Cümbüş Cemaat ve Jam’s Session: Palmiyeler konserleriyle karşılıyor. Biletler 28 Nisan Cuma günü satışa açılacak

Cümbüş Cemaat ve Jam's Session: Palmiyeler konserleri mayısta!
HABERTURK.COM

Salon İKSV, 5 Mayıs’ta geleneksel müzikleri pek çok müzisyenin dokunuşuyla yorumlayan Cümbüş Cemaat; 6 Mayıs’ta ise indie ve saykedelik pop-rock grubu Jam’s Session: Palmiyeler konserlerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Konserlerin biletleri 28 Nisan Cuma sabahı saat 10.30’da Lale Kart üyeleri için indirimli ön satışın ardından, aynı gün saat 14.30’da genel satışa açılacak. Öğrenci bileti fiyatları ise Eczacıbaşı Genç Bilet projesi kapsamında 10 TL olacak.

Sezon programına çok yakında eklenecek yeni isimler Salon İKSV’nin web sitesi ve sosyal medya kanallarından duyurulacak.

CÜMBÜŞ CEMAAT BİR HIDIRELLEZ KUTLAMASI

Geleneksel müzikleri pek çok müzisyenin dokunuşuyla, formlara dayalı kalmadan yorumlayan, bunun yanı sıra beste çalışmaları da yapan Cümbüş Cemaat, Hıdırellez akşamında Salon’a konuk oluyor.

Cümbüş Cemaat 2017’de ünlü yönetmen Tony Gatlif’in Djam filmi için müzik besteledi ve filmin Cannes Film Festivali’ndeki prömiyeri öncesinde konser verdi. 2020’de Shantel ile ortak kayıtlarını Frankfurt’ta tamamladıkları İstanbul isimli albümlerini yayımladı. Cümbüş Cemaat, bugünlerde yeni albümlerinin hazırlığı içinde. 22.30’da başlayacak konserin kapı açılış saati 21.30.

PALMİYELER İLE NEŞELİ VE ENERJİK BİR GECE

Indie ve saykedelik pop-rock grubu Palmiyeler, bir kez daha Salon’a geliyor. Kaliforniya esintilerini İzmir’in palmiyelerinde hisseden; Mertcan Mertbilek, Tarık Töre, Barış Konyalı ve Rana Uludağ’dan oluşan Palmiyeler, neşeli, enerjik ve yerinizde duramayacağınız bu geceye sizleri de bekliyor. The Irish Spirit’in desteğiyle gerçekleştirilecek Jam’s Session: Palmiyeler konseri 22.30’da; kapı açılış saati ise 21.30.

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