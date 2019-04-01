Milliyetçi Hareket Partisi toplamda yüzde 6.8 oyla 12 şehrin belediye başkanlıklarını kazanmış oldu. Bu tabloya göre Cumhur İttifakı'ndan kârlı çıkan ortak MHP oldu.

MHP 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde Osmaniye, Adana, Mersin, Isparta, Manisa, Kars, Karabük ve Bartın olmak üzere toplam 8 şehirde belediye başkanlıklarını kazanmıştı.

AK PARTİ'NİN CUMHUR İTTİFAKI'NDA MHP'YE DESTEK VERDİĞİ İLLER

Cumhur İttifakı'nda AK Parti'nin MHP'ye destek verdiği illerde seçim sonuçları şöyle şekillendi:



ADANA: CHP Zeydan Karalar, Yüzde 53,04 Açılan sandık oranı: Yüzde 78, 59

MANİSA: MHP Cengiz Ergün, Yüzde 52,97, Açılan sandık oranı: Yüzde 84,5.

IĞDIR: MHP İsa Yaşar Tezel, Yüzde 49,01, Açılan sandık oranı: Yüzde 100

KARS: HDP Ayhan Bilgen, Yüzde 29,53, Açılan Sandık oranı: Yüzde 100.

KIRKLARELİ: Bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu, Yüzde 37,22, Açılan sandık oranı: Yüzde 07,8

CHP'NİN MİLLET İTTİFAKI'NDA İYİ PARTİ'YE DESTEK VERDİĞİ İLLER

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Millet İttifakı'nda ortağına destek verdiği illerin hiçbirisinde İYİ Parti kazanamadı.

Bu illerdeki tablo şöyle oluştu:



BAKILESİR: AK PARTİ, Yücel Yılmaz, Yüzde 47,81. Açılan sandık oranı: Yüzde 92,8.

DENİZLİ: AK PARTİ, Osman Zolan, Yüzde 49,75. Açılan sandık oranı: Yüzde 86,2

GAZİANTEP: AK PARTİ, Fatma Şahin, Yüzde 53,90. Açılan sandık oranı: Yüzde 53,90

KAYSERİ: AK PARTİ, Memduh Büyükkılıç, Yüzde 63,34. Açılan sandık oranı: Yüzde 94,4

KOCAELİ: AK PARTİ, Tahir Büyükakın, Yüzde 54,97. Açılan sandık oranı: Yüzde 85,6.

KONYA: AK PARTi, Uğur İbrahim Altay, Yüzde 71,17. Açı4lan sandık oranı: Yüzde 87,9.

MANİSA: MHP, Cengiz Ergün, Yüzde 52,97. Açılan sandık oranı: Yüzde 84,5.

SAKARYA: AK PARTİ, Ekrem Yüce, Yüzde 65,05. Açılan sandık oranı: Yüzde 95,2.

SAMSUN: AK PARTİ, Mustafa Demir, Yüzde 47,36. Açılan sandık oranı: Yüzde 91,6.

TRABZON: AK PARTİ, Murat Zorluoğlu, Yüzde 64,12. Açılan sandık oranı: Yüzde 91.0



MERSİN'DE CHP'Lİ VAHAP SEZER İPİ GÖĞÜSLEDİ

Öte yandan 31 Mart seçimlerinde kamooyunda çok tartışılan illerden bir tanesi de Mersin oldu. Mevcut belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın adaylık süresindeki belirtilen saatte başvuruda bulunmadığı için adaylığı kabul edilmeyince rekabet kızıştı.

Mersin'de Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Vahap Sezer belediye başkanlığını kazandı.

Mersin'de oluşan tablo şöyle:

CHP Vahap Sezer Yüzde 45,12. Açılan sandık oranı: Yüzde 76,2.

MHP Hamit Tuna Yüzde 40.33



BAHÇELİ: CUMHUR İTTİFAKI KARARLILIKLA DEVAM EDECEK





MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bekamızı hafife alanlar yanıldıkları gibi yanlışa düştüklerini anlamak zorunda kalacaklardır. Seçim geride kalmıştır. Türkiye umutlarını tazelemiştir. Ülke ve millet olarak dikkatle önümüze bakmak, gelişen uluslararası gelişmelerine titizlikle odaklanmak durumundadır. Siyaset kurumu ve siyasi aktörler açısından sağduyunun, ortak aklın milli birliği güçlendirecek siyasi üslubun öne çıkması başlıca gündem olmalıdır. Cumhuriyetin 100. yıldönümüne müreffeh, muasır ve güçlenmiş bir ülke olarak girmek milli bir hedeftir. 2023'ün lider ülke Türkiye'sinin inşa ve ihyasında herkese düşen ertelenemez ve mühim düzeyde sorumluluklar bulunmaktadır. Aziz milletimiz bekası üzerinde ne kadar hassas olduğunu göstermiştir. Yeni Hükümet sistemine müzahir yerel yönetimlerin tezahürü ise büyük bir kazanımdır. Merkezi yönetimle yerel yönetimler arasında herhangi bir çelişme ve çatışma yeşermeyecek olması ülkemizin ufkunu aydınlatmıştır.



"KÜRT KARDEŞLERİME ONURLU DURUŞUNDAN ÖTÜRÜ TEŞEKKÜR EDİYORUM"



CHP ittifak ortaklarından seçilen belediye başkanlarının yeni sistemin doğasına uygun çalışmaları siyasi temennimdir. Küresel ve bölgesel sorunların çok ciddi boyutlara tırmandığı zaman diliminde birlik ve kardeşlik hukukunun kökleşmesi ülkemizin geleceğine muhteşem bir birliktelik olacaktır. Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri de 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır. Ülke gündeminde seçim konusu tamamen kalkmıştır. İstikrar temellenmiş, Türkiye'nin önü açılmıştır. Parti olarak milletimizin verdiği mesajları enine boyuna analiz edip yorumlayacağımız aşikardır. Türk milleti kriz siyasetine, kaos diline müsaade etmemiştir. 31 Mart seçimlerine katılan her siyasi parti kendi payına düşen hisseyi alacaktır. Cumhur İttifakı ve partimizin muhterem adaylarına oy veren aziz vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. İstismar ve yalanlara sırt dönen Kürt kökenli kardeşlerimize onurlu duruşlarından ötürü teşekkür ediyorum. Gece gündüz çalışan sayın Cumhurbaşkanımıza, AK Parti'ye gönül vermiş kardeşlerime teşekkür ediyorum.



"CUMHUR İTTİFAKI KARARLI, YÜREKLİ VE İNANÇLI ŞEKİLDE DEVAM EDECEKTİR"



Cumhur İttifakı'ın ve 3 hilalin onurlu bayrağını taşıyan aziz dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Seçilen belediye başkanlarını, meclis üyelerini, il genel meclis üyelerini kutluyor başarılar diliyorum. Seçim sonuçlarını kim nasıl yorumlarsa yorumlasın, Yenikapı ruhunun ve Cumhur ittifakının kararlı ve yürekli, inançlı şekilde yoluna devam edeceğini herkes bilmelidir. Her şey Türkiye içindir. 31 Mart seçimleri demokrasimizin zaferidir, cumhurun zafer tacıdır. Tehditler ne kadar fazla olursa olsun büyük Türkiye ülküsünün önünde kimse duramayacaktır. Gelecek Türk Milleti'nin olacaktır. Seçimlerin ülkemize, devletimize, milletimize, milli bekamıza hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum."