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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan açıklama: Şiddetle reddediyorum

        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan iddialara yanıt: Şiddetle reddediyorum

        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin gündemdeki kararının tarafından yazıldığı iddialarına yanıt verdi. Uçum "Yargının bağımsızlığını tartışma konusu yapmak için ileri sürülen bu asılsız iddiayı şiddetle reddediyorum" ifadelerini kullandı

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        Habertürk
        Giriş: 09.11.2023 - 21:26 Güncelleme: 09.11.2023 - 21:26
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        Uçum'dan iddialara yanıt
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        Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin gündemdeki kararının tarafından yazıldığı iddialarının tamamen yalan olduğunu bildiren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, kendisiyle ilgili iddialara sosyal medyadan yanıt verdi:

        "EMELLERİNE ULAŞAMAYACAKTIR"

        Uçum paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

        Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin gündemdeki kararının tarafımdan yazıldığı iddiası tamamen yalandır. Yargının bağımsızlığını tartışma konusu yapmak için ileri sürülen bu asılsız iddiayı şiddetle reddediyorum. Bu tür asılsız isnadlarla oluşturmaya çalıştıkları kaos ortamına argüman üretmeye çalışanlar bilsinler ki emellerine ulaşamayacaktır.

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        #mehmet uçum
        #haberler
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