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        Haberler Gündem Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 138 yıllık hayalimize ulaşmayı ümit ediyoruz | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 138 yıllık hayalimize ulaşmayı ümit ediyoruz

        Piri Resi Denizaltısı Aksaz'daki törenle göreve başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları Teslim Töreninde konuştu. Erdoğan "Proje dahilindeki tüm denizaltılarımızı 2029a kadar hizmete alarak donanmamızın gücüne güç katacağız. Yaklaşık 138 yıllık hayalimiz olan kendi denizaltımızı inşa etme hedefimize MİLDEN Projemizle ulaşmayı ümit ediyoruz." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 17:21 Güncelleme: 24.08.2024 - 18:03
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 138 yıllık hayalimize ulaşmayı ümit ediyoruz
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende açıklamalarda bulundu ve "HIZIRREİS denizaltımızı 2025 yılında, MURATREİS denizaltımızı da 2026 yılında hizmete almayı planlıyoruz" dedi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

        "Topraklarımızda huzur içinde yaşamak için hem Mavi Vatanımızda hem uzak coğrafyalarda güçlü ve etkin bir donanmaya sahip olmamız gerektiğinin bilincindeyiz"

        "HIZIRREİS denizaltımızı 2025 yılında, MURATREİS denizaltımızı da 2026 yılında hizmete almayı planlıyoruz"

        "Proje dahilindeki tüm denizaltılarımızı 2029a kadar hizmete alarak donanmamızın gücüne güç katacağız. Yaklaşık 138 yıllık hayalimiz olan kendi denizaltımızı inşa etme hedefimize MİLDEN Projemizle ulaşmayı ümit ediyoruz."

        "Yıllarca kaderine terk edilen, hatta bir dönem kumarhane olarak kullanılan Savarona Gemisini aslına sadık kalarak baştan aşağı yeniledik"

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        "Savaronayı bakımsızlıktan kurtarıp Cumhuriyet tarihimizin 86 yılına şahitlik eden bir eser olarak milletimize kazandırdık"

        "Son 22 yılda savunma sanayisinde adeta bir devrim gerçekleştirdik. Mavi Vatana masal diyen bedhahlara aldırmadan, yılmadan, yorulmadan, geri adım atmadan Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla yürüyeceğiz."

        "Karada, havada, denizde ve her yerde güçlü bir Türk Silahlı Kuvvetleri için gerekeni yapmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın"

        "Milli Uçak Gemimizde HÜRJET, KIZILELMA, TB3, ANKA3 yerli ve milli hava araçlarımız ile deniz aşırı etki alanlarındaki hak ve menfaatlerimiz korunacaktır"

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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