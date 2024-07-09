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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye geldi | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye geldi

        NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, yarın ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da zirveye katılmak için özel uçak "TUR" ile Washington'a gitti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 21:15 Güncelleme: 09.07.2024 - 21:15
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye geldi
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TUR" ile ABD'nin başkenti Washington'a geldi

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Andrews Askeri Hava Üssü'nde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve diğer ilgililer karşıladı.

        Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da Washington'a geldi.

        NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında devlet ve hükümet başkanları toplantısına katılacak olan Erdoğan, bugün NATO'nun 75. Yıl Anma Etkinliği'ne iştirak edecek.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Nato
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