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        Haberler Bilgi Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! | Ramazan Bayramı tatili uzadı mı, bayram kaç gün oldu, Ramazan Bayramı ne zaman?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Ramazan Bayramı tatili uzatıldı mı, bayram tatili kaç gün oldu?

        Beştepe Millet Sergi Salonu'nda Emekçiler ile İftar Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca öğrenci ve kamu çalışanı tarafından merakla beklenen soruyu yanıtladı. Ramazan Bayramı için geri sayım sürerken bayram tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyordu. Konuya ilişkin en net açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Yapılan son dakika açıklaması, "Ramazan Bayramı tatili uzatıldı mı, bayram tatili kaç gün oldu?" İşte 2025 Ramazan Bayramı tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2025 - 20:52 Güncelleme: 26.03.2025 - 20:59
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        Ramazan ayında son günlere girilirken, Ramazan Bayramı tarihleri gündemdeki yerini aldı. Ramazan ayının ardından üç gün boyunca kutlanan dinî bir bayram olan Ramazan Bayramı, Hicrî takvime göre onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç gününde kutlanmaktadır. Bayram için geri sayım sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tatiline ilişkin kritik bir açıklamada bulundu. Peki, "Ramazan Bayramı tatili uzadı mı, bayram kaç gün oldu, Ramazan Bayramı ne zaman?" İşte detaylar...

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        BAYRAM TATİLİ UZATILDI MI?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda Emekçiler ile İftar Programı'nda konuştu. Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olduğunu açıkladı.

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        RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        Ramazan Bayramı 30 Mart'ta başlayacak. 1 Nisan'da sona erecek. İşte dini günler takvimi ile Ramazan Bayramı tarihleri

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        AREFE: 29 Mart 2025 Cumartesi

        1.GÜN: 30 Mart 2025 Pazar

        2.GÜN: 31 Mart 2025 Pazartesi

        3 GÜN: 1 Nisan 2025 Salı

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        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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