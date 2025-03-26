Ramazan ayında son günlere girilirken, Ramazan Bayramı tarihleri gündemdeki yerini aldı. Ramazan ayının ardından üç gün boyunca kutlanan dinî bir bayram olan Ramazan Bayramı, Hicrî takvime göre onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç gününde kutlanmaktadır. Bayram için geri sayım sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tatiline ilişkin kritik bir açıklamada bulundu. Peki, "Ramazan Bayramı tatili uzadı mı, bayram kaç gün oldu, Ramazan Bayramı ne zaman?" İşte detaylar...