        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü

        Giriş: 09.03.2026 - 20:27 Güncelleme:
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Görüşmede İran’a yönelik saldırılarla başlayan çatışma süreci ve son gelişmeler ele alındı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bölgede kalıcı huzur ve istikrar için gayret göstermeye devam edeceğini belirtti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye hava sahasına giren balistik mühimmatın etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

        Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Cumhurbaşkanımıza, Türkiye hava sahasına giren ve imha edilen balistik mühimmat nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

