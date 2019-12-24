Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson'la görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü.
Erdoğan'ın Johnson'la görüşmesinde Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı.
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