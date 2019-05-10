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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cami merkezli hayatı özendirmemiz gerekiyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pursaklar ilçesinde yapımı tamamlanan Kuzey Yıldızı Camii ve Külliyesi'nin açılışında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin cami alışkanlığı kazanması gerektiğini vurgulayarak, "Cami merkezli hayatı özendirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı

Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çocukların gelmediği, gençlerin uğramadığı, hanımların sahip çıkmadığı camiler boynu bükük kalmaya mahkumdur. Cami merkezli hayatı özendirmemiz gerekiyor. Genç kuşaklar ile camilerimiz arasında yapay duvarlar örmemeliyiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Pursaklar ilçesinde yapımı tamamlanan Kuzey Yıldızı Camii ve Külliyesi'nin açılışında konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Bu eserin Ankaramıza kazandırılmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Başta Ankara Büyükşehir Başkanlığımıza ve önceki başkanlarımıza özellikle teşekkür ediyorum. TOKİ'ye teşekkür ediyorum.

Camilerimiz birer ibadethane olmasının ötesinde mimarisiyle, süslemeleriyle, ismiyle medeniyetimizin farklı özelliklerini yansıtan mimari eserlerdir. Camilerimiz, şehirlere kimlik, kişilik ve kararkter kazandıran yapılardır. İstanbul'u Sultanahmetsiz, Süleymaniyesiz, Bursa'yı Ulucamisiz, Edirne'yi Selimiyesiz düşünemeyiz. Ankaralı hemşerilerimiz yanı sıra vatandaşlarımız da buraları ziyaret ediyor.

Geçen hafta hizmete açtığımız Büyük Çamlıca Camisi de İstanbul'un abide eserlerinden biri haline geldi. 60 bini aşkın cemaati kubbenin altında toplayabiliyor. Osmanlı, Selçuklu ve modern mimarinin en güzel özelliklerini taşıyan bu külliyenin de Ankaramıza damgasına vuracağına inanıyorum.

Camilerimizi sadece namaz kılınan bir yer olarak düşünmek en büyük saygısızlıktır. Camilerin süsü cemaatlerdir, özellikler gençlerdir. Çocukların gelmediği, gençlerin uğramadığı, hanımların sahip çıkmadığı camiler boynu bükük kalmaya mahkumdur. Cami merkezli hayatı özendirmemiz gerekiyor. Genç kuşaklar ile camilerimiz arasında yapay duvarlar örmemeliyiz. Günde 5 vakit bize kulluğumuzu hatırlatan çağrıya kulak verip gençlerimizi camilere alıştırmalıyız.

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