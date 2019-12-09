Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı Sosyal İşler Bakanları Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan, burada bir konuşma yapıyor

recep tayyip erdoğan
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Çeşitli sebeplerle kendi içine kapanan İslam ülkeleri, imkanlarını ve enerjilerini heba ediyor, boşa harcıyor.

"ARAP DEVLETLERİ DE..."

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kuruluşun temelinde Kudüs davası vardı. Filistin'deki durum her geçen gün daha kötüye gidiyor. İsrail'in hak, hukuk, adalet, insanlık tanımayan tavrı bölgedeki krizi Müslümanlar aleyhine derinleştiriyor. İsrail'in bu hoyratlığı Batı ülkeleri ve büyük bir üzüntüyle belirtmek isterim ki kimi Arap devletleri tarafından adeta teşvik ediliyor.

"YALNIZ KALIYORUZ"

Türkiye olarak Kudüs ve Filistin konusunda dile getirdiğimiz itirazlarda çoğu zaman yalnız kaldığımızı hissediyoruz. Filistinlilerin haklarını savunmaktan ve tüm mazlumlarla dayanışma içinde olmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.

"KARŞIMIZDA SUSUYOR"

NATO zirvesinde hâlâ Fransa'nın başkanı İslami terörden bahsediyor. Kendisine kaç kez söyledim. İslam kelime anlamı itibarıyla anlamı barış. Siz İslam ile terörü nasıl yan yana getirirsiniz. Karşımızda susuyor, NATO zievesinde yine aynı ifadeleri söylüyor. Paris'te Sarı Yelekliler çıktı, hadi çöz bakalım, durdur bakalım. Niye durduramıyorsun? Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste.

"GÜÇLÜ AİLE YAPISI"

İslam ülkeleri olarak aile kurumuna ne kadar sahip çıkarsak geleceğimize de o kadar güvenle bakabiliriz. Kendi ülkem başta olmak üzere hepimize görev düşüyor. Güçlü aile yapısının güçlü toplum demek olduğunu tekrar tekrar hatırlamalıyız. Hep birlikte bir seferberliğe girmeliyiz. Yunus'un diliyle yaradılanı yaradandan ötürü seven bir seferberliğe. Bizde Türk, Arap, Zenci, Beyaz vs. böyle bir ayrım yok.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberleri! Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'iyi hal' kararı! - Haberler
GÜNDEMYargıtay'dan dikkat çeken 'iyi hal' kararı!
MHP Aydın İl Başkanı görevden alındı
GÜNDEMMHP Aydın İl Başkanı görevden alındı
AÖF sınav yerleri açıklandı! 2019 AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?
GÜNDEMÖğrencilerin beklediği belge yayınlandı
9 Aralık Hava durumu - Meteoroloji İstanbul'da bu hafta havalar nasıl?
GÜNDEMMeteoroloji İstanbul 9 Aralık hava durumu
SON DAKİKA DEHŞET DAVASI "Kızım intihar etmedi!" Ayşe'nin davası!
GÜNDEM"Kızım intihar etmedi!" Ayşe'nin davası başladı!
Sokak ortasındaki cinayetin katil zanlısı böyle yakalandı
GÜNDEMKatil zanlısı böyle yakalandı
Ramazan Ayı ne zaman 2020 başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak?
GÜNDEMRamazan Ayı ne zaman 2020 başlayacak?
SON DAKİKA DEHŞET BALIĞI: Balıkçıların yeni kabusu: İnsan yüzlü sapan balığı!
GÜNDEMYeni kabus: İnsan yüzlü sapan balığı!
SON DAKİKA METROBÜSTE KAZA Durakta fenalaşıp yola düşen kişiye metrobüs çarptı!
GÜNDEMMetrobüs yola düşen kişiye çarptı!
Son dakika haberler... Kars'ta güpegündüz zorbalık! Liseli kızı böyle kaçırdılar
GÜNDEMGüpegündüz zorbalık! Böyle kaçırdılar

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X