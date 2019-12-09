Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Çeşitli sebeplerle kendi içine kapanan İslam ülkeleri, imkanlarını ve enerjilerini heba ediyor, boşa harcıyor.

"ARAP DEVLETLERİ DE..."

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kuruluşun temelinde Kudüs davası vardı. Filistin'deki durum her geçen gün daha kötüye gidiyor. İsrail'in hak, hukuk, adalet, insanlık tanımayan tavrı bölgedeki krizi Müslümanlar aleyhine derinleştiriyor. İsrail'in bu hoyratlığı Batı ülkeleri ve büyük bir üzüntüyle belirtmek isterim ki kimi Arap devletleri tarafından adeta teşvik ediliyor.

"YALNIZ KALIYORUZ"

Türkiye olarak Kudüs ve Filistin konusunda dile getirdiğimiz itirazlarda çoğu zaman yalnız kaldığımızı hissediyoruz. Filistinlilerin haklarını savunmaktan ve tüm mazlumlarla dayanışma içinde olmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.

"KARŞIMIZDA SUSUYOR"

NATO zirvesinde hâlâ Fransa'nın başkanı İslami terörden bahsediyor. Kendisine kaç kez söyledim. İslam kelime anlamı itibarıyla anlamı barış. Siz İslam ile terörü nasıl yan yana getirirsiniz. Karşımızda susuyor, NATO zievesinde yine aynı ifadeleri söylüyor. Paris'te Sarı Yelekliler çıktı, hadi çöz bakalım, durdur bakalım. Niye durduramıyorsun? Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste.

"GÜÇLÜ AİLE YAPISI"

İslam ülkeleri olarak aile kurumuna ne kadar sahip çıkarsak geleceğimize de o kadar güvenle bakabiliriz. Kendi ülkem başta olmak üzere hepimize görev düşüyor. Güçlü aile yapısının güçlü toplum demek olduğunu tekrar tekrar hatırlamalıyız. Hep birlikte bir seferberliğe girmeliyiz. Yunus'un diliyle yaradılanı yaradandan ötürü seven bir seferberliğe. Bizde Türk, Arap, Zenci, Beyaz vs. böyle bir ayrım yok.