Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da Yeni Altay Tankı Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından ana başlıklar...

Son dönemde, dışarıdan temin ettiğimiz ve ambargolara maruz kaldığımız zırh sistemlerinin yerli ve milli imkanlarla imalatına da başladık. Kara aracı alanında neredeyse bütün ihtiyaçlarımızı yerli ve milli kabiliyetlerle karşılar hale geldik.

Aynı şekilde muhtelif tip ve özellikte hafif ve orta sınıf insansız kara aracını, güvenlik güçlerimizin hizmetine verdik.

Yeni Altay tankıyla savunma sanayi atılımlarımızı taçlandırmayı hedefliyoruz. Yeni Altay tankımız 10 yıl önce ilk ortaya konan prototipten çok farklı ve üstün kabiliyetlere sahiptir.

Türkiye artık bu alanda dünyada ilk sıralarda yer alan, ürünleri birçok ordu tarafından kullanılan tedarikçi bir ülke konumuna gelmiştir. Yeni Altay tankımızın bu coğrafyada Silahlı Kuvvetlerimiz için çok önemli bir güç çarpanı olarak görev yapacağına inanıyorum.

Sonuçta yüksek yerlilik oranı, ileri teknolojisi, dünyadaki benzerlerinden üstün özellikleriyle ortaya yeni Altay çıktı. Ordumuz tarafından testleri tamamladıktan hemen sonra tanklarımızın seri üretimine başlayacağız.

Hem gelişmiş zırh yapısıyla hem aktif koruma sistemi Akkor'un da eklenmesiyle Yeni Altay, üçüncü nesilden de öte bir tank haline geldi.

Hani diyorlar ya Burayı Katar'a sattık. diye. Her şey burada. Böyle bir şey söz konusu değil. Adamın hayatı yalan. Arife gününden itibaren evlerimizde kullanmaya başladığımız Karadeniz gazını Rus gazı zannedenler bile görüyoruz. Böyle vicdansızlık olur mu? TCG Anadolu'yla ilgili ne diyorlar, 2 bombalık ömrü var. Bunlar bu ülkenin evladı olamaz, bunlar Türk evladı olamaz.

Hükümet olarak ülkemize yönelik tüm oyunları bozmayı, çok daha stratejik, çok daha önemli projelerle onları rahatsız etmeyi sürdüreceğiz. Türkiye'nin başarılarına sevinemeyen kifayetsiz muhterislerin Yeni Altay tankımız konusunda da çeşitli iftiralar atması kuvvetle muhtemeldir.

Milletimizin, göreve geldiklerinde savunma sanayi hamlelerine dokunmaktan, bunları engellemekten bahsedenlere fırsat vermeyeceğine inanıyorum.

Ayrıntılar geliyor...