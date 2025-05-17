Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılışında konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Sağlık ordumuzun her bir neferine, milletimize sağlık hizmeti sunmak için gösterdikleri gayret için teşekkür ederim. İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

İstanbul'u modern sağlık tesisleriyle donatmaya devam ediyoruz. Bağcılarda 400 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesini devreye almıştık. Bugün de bir başka muhteşem ve muazzam sağlık yatırımının açılışını gerçekleştiriyoruz.

İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin toplam 102 bin metrekare alana sahip. 705 yatak bulunuyor. 657'si nitelikli yatak sınıfında. Hastanemizde 88 poliklinik odamız mevcut. Toplam 160 hekim, 324 hemşiremiz görev yapıyor. 3'ü eğitim kliniği olmak üzere 19 klinikte sağlık hizmeti sunulacak. Toplam 570 araçlık otoparkıyla hastanemizin Bahçelievlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.