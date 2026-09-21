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        Haberler Gündem Adana'da 5 büyüklüğünde deprem

        Adana'da 5 büyüklüğünde deprem

        Adana'da saat 04.02'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 05:20 Güncelleme:
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        Adana'da 5 büyüklüğünde deprem
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        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Saimbeyli olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

        AFAD'DAN AÇIKLAMA

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

        Başkanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Adana ilimizin Saimbeyli ilçesinde saat 04.02'de meydana gelen ve Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Gaziantep illerimizde hissedilen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

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