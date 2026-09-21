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        Haberler Gündem Hava Durumu Karadeniz ve Akdeniz için sağanak yağmur uyarısı! Meteoroloji uyardı

        Karadeniz ve Akdeniz için sağanak yağmur uyarısı! Meteoroloji uyardı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Karadeniz'in iç kesimleri ile Akdeniz'in büyük bölümü gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 07:40 Güncelleme:
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        Karadeniz ve Akdeniz için sağanak yağmur uyarısı!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar mevkisi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz (Giresun’un kıyı kesimleri dışında), Kocaeli, Burdur, Isparta, Adana, Osmaniye, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars çevreleri ile Hatay’ın kıyı, Antalya, Mersin, Samsun, Ordu ve Giresun’un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 27°

        Ankara

        Güneşli 27°

        İzmir

        Güneşli 31°

        Antalya

        Güneşli 30°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 25°

        Bursa

        Parçalı bulutlu 24°

        Adana

        Kısmen Güneşli 33°

        Diyarbakır

        Parçalı bulutlu 32°

        Gaziantep

        Parçalı bulutlu 30°

        Ağrı

        Parçalı bulutlu 24°

        Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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        Rüzgarın, genellikle kuzey, güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        TOZ TAŞINIMI UYARISI

        Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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        #hava durumu
        #meteoroloji
        #sağanak yağmur
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