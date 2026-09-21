Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar mevkisi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz (Giresun’un kıyı kesimleri dışında), Kocaeli, Burdur, Isparta, Adana, Osmaniye, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars çevreleri ile Hatay’ın kıyı, Antalya, Mersin, Samsun, Ordu ve Giresun’un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

İstanbul Güneşli 27° Ankara Güneşli 27° İzmir Güneşli 31° Antalya Güneşli 30° Trabzon Kısmen Güneşli 25° Bursa Parçalı bulutlu 24° Adana Kısmen Güneşli 33° Diyarbakır Parçalı bulutlu 32° Gaziantep Parçalı bulutlu 30° Ağrı Parçalı bulutlu 24°

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Rüzgarın, genellikle kuzey, güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.