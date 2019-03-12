Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avcılar'da halka seslendi

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları...

Gelin 31 Mart'ta Avcılar'da da bu 4Ç'den kurtaralım. Biz bu şehre aşığız. Biz bu şehrin dertlisiyiz. Avcılar maalesef CHP'li belediyeler elinde çok zaman kaybetti. İbrahim Ulusoy kardeşimizi aday gösterdik. El ele vereceğiz ve inşallah Avcılar'da bu sıkıntıdan kurtulacağız.

Avcılar Devlet Hastanesi'ni inşa ediyoruz. Sahilde yaptığımız düzenlemeler bu bölgenin çehresini değiştirdik. Millet Bahçeleri ve Millet kıraathaneleri projelerini Avcılar'da da hayata geçireceğiz. İlçemizde bir kent merkezi oluşturacağız. Bu meydanı füniküler hatla Ambarlı'ya bağlayacağız. Avcılar Arnavutköy arasında bir yeşil yol oluşturuyoruz. Akıllı bisiklet sistemiyle yaklaşık bin km'lik bir güzergahta herkesin huzurlu bir şekilde spor yapmasını sağlayacağız.