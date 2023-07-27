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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'a taziye telefonu

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'a taziye telefonu

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ı telefonla arayarak kardeşinin vefatına ilişkin taziyelerini iletti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 22:23
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE lideri Al Nahyan'a taziye telefonu
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        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüşerek, bugün hayatını kaybeden kardeşi ve Abu Dabi Devlet Başkanı Temsilcisi Şeyh Said bin Zayid Al Nahyan'ın vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
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