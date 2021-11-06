Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Batman'da açıklamalar:

"Türkiye'nin geleceğinde terör örgütünün yeri yoktur" 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36 Fabrika ve Şehir Stadyumu ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Dünyada bir ilk olan Ilusu Barajı'nın açılışını yaptık. Batman'la birlikte, Mardin, Siirt, Şırnak'ın topraklarına verim katacak.

Eğitimde 432 derslikli 26 okulu, 400 öğrenci kapasiteli 2 pansiyonu, 50 yataklı öğretmen evini hizmete açıyoruz. 440 yataklı kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesini, 112 acil istasyonunu, sağlık külliyesini resmen bugün hizmete açıyoruz. 15 bin seyirci kapasiteli stadyumun dahil olduğu spor komplekslerini bugün hizmete açıyoruz.

Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde 36 fabrikanın açılışını bugün yapıyoruz. 500 milyon liralık yatırımla yapılan fabrikalarla işsizliğin belini kırıyoruz. Raman Dağı tarafında 6 bin dekarlık alanda yeni bir Organize Sanayi Bölgesi'nin yapımına başladık. Batman’ın hızlı yükselişini takdir ediyor, gereken desteği veriyoruz. 20 yıl önce Batman’a geldiğimde nasıl bir Batman var, bugün nasıl bir Batman var. Toplam yatırım bedeli 1 milyar lirayı geçen bu projelerin şehrimize hayırlı olmasını diliyoruz. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

Kirli ve karanlık kampanyalar yürütüldü, hepsini aşarak Batman'ı bu hizmetlere kavuşturduk. Batman, yıllarca terör örgütünün zulmü altında acılar çekmiş şehrimizdir. Biz bu toprakları hep kanımızla, alın terimizle birlikte yoğurarak vatan yaptık.

500 yataklı hastanemizin de ihale süreci başladı. Batman'da 3 millet bahçesi projemiz var. Tarihi Hasankeyf ilçemizde Millet Bahçesi'nin çalışması sürüyor. Batman Havalimanı'nın terminal binasını yıllık 2 milyon yolcu seviyesine çıkardık.

Terör örgütü yöneticileri, dışarıdan kendilerine, çözümü reddetmeleri konusunda baskı yapıldığını, çatışmaları yeniden başlatmaları için yoğun baskı aldıklarını söylüyor.

Türkiye'deki hareket alanı kalmayan örgüt, şimdi Kuzey Irak'ı, Suriye'yi karıştırmaya çalışıyor. Bay Kemal ne diyor, Kandil'i yerle bir edecekmiş. Bay Kemal bu millet bu devleti sana teslim eder mi?

10 tane büyükelçi çıkmış, bize ayar vermeye çalışıyor. Maalesef içimizden biri de bunlara destek veriyor. CHP'yi yönetenlerin kendi iradeleriyle belirledikleri politikaları mı var?

Türkiye'nin geleceğinde terör örgütünün yeri yoktur. Bize düşen, kardeşliğimizi güçlendirerek, oynanan kirli oyunu bozmaktır.