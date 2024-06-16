Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram diplomasisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı vesilesiyle bazı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le görüşmesinde İslam dünyasının, Gazze'deki İsrail zulmü nedeniyle Kurban Bayramı'nı buruk geçirdiğini belirtti.

Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'in ve tüm Pakistan halkının Kurban Bayramı'nı tebrik etti. BAE Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile görüşmesinde, kan ve gözyaşının hakim olduğu işgal altındaki Filistin topraklarında, barış ve huzur içerisinde yaşanan bayramlara kavuşma dileğini ifade etti. REKLAM

Erdoğan görüşmede, Al Nahyan ve tüm BAE halkının Kurban Bayramı'nı da kutladı. SUUDİ ARABİSTAN Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile yaptığı görüşmede, İslam aleminin bu zor zamanlarda birliğinin önemli olduğunu belirterek, Suudi Arabistan'ı Gazzeli şehit ve yaralı ailelerinden oluşan 1000 kişiyi hac için ülkelerinde ağırlama kararından dolayı tebrik etti.

Görüşmede Erdoğan, Selman ve tüm Suudi Arabistan halkının Kurban Bayramı'nı kutladı. IRAK Cumhurbaşkanı Erdoğan, Iraklı mevkidaşı Abdullatif Reşid'le yaptığı telefon görüşmesinde Kurban Bayramı'nın Filistin toprakları başta olmak üzere, İslam alemine huzur, mutluluk ve bereket getirmesi dileklerini iletti.