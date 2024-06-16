Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram diplomasisi | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram diplomasisi

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı vesilesiyle pek çok görüşme gerçekleştirdi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ve Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid'le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerin ve halklarının Kurban Bayramı'nı kutladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 18:49 Güncelleme: 16.06.2024 - 19:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram diplomasisi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı vesilesiyle bazı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le görüşmesinde İslam dünyasının, Gazze'deki İsrail zulmü nedeniyle Kurban Bayramı'nı buruk geçirdiğini belirtti.

        Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'in ve tüm Pakistan halkının Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

        BAE

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile görüşmesinde, kan ve gözyaşının hakim olduğu işgal altındaki Filistin topraklarında, barış ve huzur içerisinde yaşanan bayramlara kavuşma dileğini ifade etti.

        REKLAM

        Erdoğan görüşmede, Al Nahyan ve tüm BAE halkının Kurban Bayramı'nı da kutladı.

        SUUDİ ARABİSTAN

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile yaptığı görüşmede, İslam aleminin bu zor zamanlarda birliğinin önemli olduğunu belirterek, Suudi Arabistan'ı Gazzeli şehit ve yaralı ailelerinden oluşan 1000 kişiyi hac için ülkelerinde ağırlama kararından dolayı tebrik etti.

        Görüşmede Erdoğan, Selman ve tüm Suudi Arabistan halkının Kurban Bayramı'nı kutladı.

        IRAK

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Iraklı mevkidaşı Abdullatif Reşid'le yaptığı telefon görüşmesinde Kurban Bayramı'nın Filistin toprakları başta olmak üzere, İslam alemine huzur, mutluluk ve bereket getirmesi dileklerini iletti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reşid'in ve bütün Irak halkının bayramını tebrik etti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #türkiye
        #Birleşik Arap Emirlikleri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karşılaşma oynanıyor
        Karşılaşma oynanıyor
        Polisin 'gazete' sorusu Zeynep'in ölümünü aydınlattı!
        Polisin 'gazete' sorusu Zeynep'in ölümünü aydınlattı!
        Hollanda 1-0'dan döndü!
        Hollanda 1-0'dan döndü!
        Arazöz devrildi, operatör hayatını kaybetti
        Arazöz devrildi, operatör hayatını kaybetti
        Fotoğraf çekinirken facianın kıyısından döndü
        Fotoğraf çekinirken facianın kıyısından döndü
        Serinlemek istediler! 4'ü kurtarıldı, 1'i kayıp
        Serinlemek istediler! 4'ü kurtarıldı, 1'i kayıp
        Antalya'da oğlunu öldürdü! Yerinden kıpırdamadı
        Antalya'da oğlunu öldürdü! Yerinden kıpırdamadı
        "Deli değil, o bir dahi"
        "Deli değil, o bir dahi"
        Acemi kasaplar hastanelere koştu!
        Acemi kasaplar hastanelere koştu!
        Kimse dilini bilmediği için 12 yıl psikiyatri hastanesine kapatıldı
        Kimse dilini bilmediği için 12 yıl psikiyatri hastanesine kapatıldı
        Zaniolo için yeni teklif!
        Zaniolo için yeni teklif!
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları
        Gaziantep'te 5 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti
        Gaziantep'te 5 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti
        Kamera arkası görüntüleri yayınlandı
        Kamera arkası görüntüleri yayınlandı
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Bir gecede ünlü olduk"
        "Bir gecede ünlü olduk"
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Real Madrid iddiası
        Real Madrid iddiası
        Kurban eti saklamanın püf noktaları!
        Kurban eti saklamanın püf noktaları!
        Bayrama kurban olmayın! Tüketilen et+sakatat miktarı+tuz artışı=?
        Bayrama kurban olmayın! Tüketilen et+sakatat miktarı+tuz artışı=?