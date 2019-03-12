İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları...

Sabah Kartal'da Gebze-Halkalı banliyö tren hattının açılışıyla başlattığımız ilçe ziyaretlerimizi Büyükçekmece ile bugün sona erdiriyoruz. Kartal'da İstanbul'umuzun trafik yoğunluğunu hafifletecek, ulaşımı hızlandıracak Gebze-Halkalı banliyö tren hattını İstanbullu kardeşlerimizin hizmetine sunduk. Bu projenin tüm İstanbul'a hayırlı olmasını diliyorum. 25 yılda nasıl bu şehrin asırlık sıkıntılarını çözmüşsek, önümüzdeki 5 yılda da çok daha büyük başarılara imza atacağız. Yeni projelerimizde İstanbul'un hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Belediyecilik vizyon, proje, gönül, birikim işidir.

BİRİSİ TUTTURMUŞ ALBATROS ALBATROS! NEDİR BU SAHİ?

Belediyecilik tecrübe ile heyecanı birleştirme sanatıdır. Vadetmek kolaydır, zor olan meydanda verdiğin sözü görevi teslim alınca unutmamaktır. Mesele meydanlarda vadettiğini yerine getirmektir. Yani asıl mesele sözünün eri olabilmektir. Hamdolsun biz bunu yaptık. Bizim referansımız son 25 yılda bu şehre kazandırdıklarımızdır. Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni yaptık mı? Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü üçüncü köprü olarak yaptık mı? Osmangazi Köprüsü'nü İstanbul-İzmir için yaptık mı? Bunları Binali kardeşimle beraber yaptık. Bu öyle cek cakla değil, laf ola beri gele değil, icraat icraat! Birisi buralarda tutturmuş bir Albatros, Albatros. Nedir bu? Birilerine peşkeş çekiliyor.

CHP'LİLERİN HEZEYANLARINI VE İTİRAFLARINI DUYUYORSUNUZ

Bizim referansımız ekonomi, ticaret, sağlık, özgürlüklere kadar her alanda başardıklarımızdır. Biz siyasete muhalefet gibi rant aracı, menfaat kapısı değil millete hizmet vasıtası olarak bakıyoruz. Eminim sizler de CHP'li belediyelerin itiraflarını, hezeyanlarını takip ediyorsunuz. Geçenlerde CHP'li bir belediye başkanı 'seçim dönemlerinde attık, tuttuk sonra da yapamadık' diye itirafta bulundu. Hatay'ın belediye başkanı 'oy yoksa yol da yok' diyerek tehdit ediyor. Bir başkası Balıkesir'de 'Bu sefer oylarımız şuraya' diyerek bölücülerin ağzıyla konuşuyor. Bir başkası Kuranı Kerim'le Cuma selasıyla alay ediyor.

ATATÜRK MEZARDAN KALKSA İLK ÖNCE SENİN İPİNİ ÇEKER!

Ey Bak Kemal! Bayrağımızı yakanlarla nasıl beraber olursun? Hani sen Atatürk'ün partisiydin. Atatürk mezardan kalksa ilk önce senin ipini çeker senin! Biz Cumhur İttifakı'nı 15 Temmuz'da kurduk. Darbe yapanlara karşı 16 saatte darbeyi indirdik. 7 Ağustos'ta Yenikapı ruhuyla bir adım attık. Bay Kemal Atatürk Havalimanı'ndan FETÖ'cülerin tankçıları arasından kaçtı gitti. Bu kardeşiniz onbinlerle birlikte havalimanındaydı. Biz darbeyi bitirdik, Bay Kemal Bakırköy Belediyesi'nden kahvesini yudumlayarak bizi seyretti. Bizi seyredenlere gelin sandıktan bir Osmanlı tokadı atalım.

BAY KEMAL ZATEN SABAH YALAN AKŞAM İFTİRA ATIYOR

CHP'li belediye başkanları kendi beceriksizliklerini söylüyor. Bizim söyleyeceğimiz pek bir şey yok. Ben İstanbul Belediye Başkanı olunca kimden aldım görevi? CHP'den aldım. CHP demek çöp, çukur, çamur, çarpık yapılaşma. Bir de üç Y, yolsuzluk, yokluk, yasaklar. CHP'yi tanımak istiyorsanız bu. Millete nasıl baktıklarını, insanımızın değerlerini nasıl umursamadıklarını kendileri ifşa ediyor. Bay Kemal zaten akşam yalan, sabah iftira. Tutturdu bir Man adası, Meclis'te kağıtları sallıyor. Açtım davayı 2,5 milyon. Bu parayı Mehmetçik Vakfı'na vereceğim.

BÜYÜKÇEKMECE'DE 25 YILIN GECİKEN HİZMETLERİ GETİRECEĞİZ

İnşallah metrobüsü Büyükçekmece'ye kadar getiriyoruz. Park sorununu çözüyoruz, millet kıraathanelerini, bahçelerini getiriyoruz. Mimar Sinan Köprüsü'nü turistik mekanlardan biri haline getireceğiz. Büyükçekmece'de 12,5 kilometre uzunluğa sahip bir yeşil koridor olacak. Büyükçekmece'nin 25 yıllık açığını kapatacak 25 dev projeyi önümüzdeki dönem hayata geçireceğiz.