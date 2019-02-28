Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum'da önemli mesajlar

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları...

Bir aylık bir aranın ardından sizi gönülden selamlıyorum. Bütün bu soğuğa rağmen bugün burada bu meydanı doldurdunuz. Her fırsatta dadaşlarla buluşmak bize güç veriyor. Erzurum'un bütün yiğitlerini selamlıyorum. Sizlerle gurur duyuyorum. Milli mücadelenin ateşi Erzurum'da yakılmıştır. Erzurum Kongresi'nin 100. yıldönümüne hazırlanıyoruz. Unutmayın vatan bir bütündür, bölünemez. İlkemizi bir asır önce buradan haykırmıştık. 'Manda ve himaye kabul edilemez' şiarını Erzurum'da tüm dünyaya ilan etmiştik.

KÜRDİSTAN KUZEY IRAK'TA ÇOK SEVİYORLARSA ORAYA GİTSİNLER

Kardeşlerim ülkemizde bölücü terör örgütünün desteğinde olanlar ne diyor... Heykelini dikeceklermiş... Bu can bu tende oldukça bilesiniz ki bunlar bu ülkede heykeli bırak önce kendilerini kurtarsınlar. Bu ülkeyi bölemeyecekler. Kürdistan Kuzey Irak'ta çok seviyorlarsa oraya gitsinler. Benim ülkemde Güneydoğu Anadolu var. Doğu Anadolu var. Karadeniz var. Kürdistan diye bir yer yok.

İşte şu anda kim kimle kol kola... CHP, HDP, sözde İYİ Parti ve ne yazık ki Saadet Partisi... 4'ü bir araya gelmişler. 'Kişi sevdikleriyle beraberdir' Söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu.. Ya huyundan ya suyundan ya dilinden bir yerinden kapacak. CHP ile kol kola olan ne olacak. Onlar gibi olacak. Aynı şekilde HDP ile... Bizim ittifakımızın adı Cumhur İttifakı... Nerede başladı? 15 Temmuz'da başladı. Yenikapı ruhuyla yürüyoruz. Pazara kadar değil, mezara kadar.

ERZURUM'A 24 KATRİLYON YATIRIM YAPTIK

Kar fırtına benim dadaşlarımı engellemiyor. İşte yine meydandasınız. Temennim odur ki teşekkürle geldiğimde hava güzel olur. Erzurum'a layık olmaya çalıştık. Bugüne kadar Erzurum'a 24 katrilyon yatarım yaptık. Çocuklarımıza robotik kodlama, yapay zeka eğitimleri vermek için dene-yap atölyeleri kuruyoruz. Temennimiz iki yıl içinde bunu 81 ilimize yaymaktır. Bugün Erzurum 77 bine yakın yüksek öğrenim öğrencisine ev sahipliği yapıyor.

Engellilerimize, yaşlılarımıza 3 katrilyon kaynak aktardık. Şimdi 1200 yataklı Erzurum Şehir Hastanesi'ni kuruyoruz. Biz Erzurum'u asla ihmal etmedik, etmeyeceğiz. 10 bin konut projesini tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik.

Ovit tüneli ile sizleri Karadeniz'e bağladık. İşte biz buyuz, Ferhat'ız, siz de Şirin. Yollar kısalıyor. Palandöken lojistik merkezini kazandırdık. Demiryollarını yeniledik. Erzurum'un kent içi trafiğini tramvayla rahatlatmak için çalışmalara başladık. Erzurum Havalimanı'nı genişlettik. 2004 yılında Erzurum'u doğalgazın rahatlığıyla buluşturduk. 2019 yılında İspir'e doğalgaz arzı yapacağız. Erzurum'a 11 baraj ve 5 gölet daha inşa ediyoruz. Erzurumlu çiftçilerimize 1,5 katrilyon tutarında tarımsal destek verdik. Şehrimize teknopark kurduk.

SEN İZMİR'E SU VEREMİYORDUN

Bay Kemal ne diyor: Ankara'da İstanbul'da eğer biz belediyeleri alırsak suyu azaltacağız diyor. İzmir sendeydi, suyu ucuzlattın mı? sen izmir'e su veremiyordun. DSİ'yi devreye soktuk oraya su getirdik. Akşam yalan, sabah yalan. SSK genel müdürüyken bunlar ölüleri bile rehin aldılar. Erzurumlu iş insanlarımıza 3 katrilyon tutarında yatırım teşviki verdik.

Bugün 28 Şubat. Benim başörtülü kızlarımım üniversiteye alınmadığı günün yıldönümü. Bu çileleri CHP ile çektik. CHP zihniyeti bu.

SİZİN TARİHİNİZDE YOKLUKLAR KUYRUĞU VAR

O dönemlerde bu sorun konuşulsa tartışılsa belki daha sonraki acıları yaşamayacaktır. Türkiye son 6 yıldır çok yönlü saldırıya uğradı. Hiçbiri tesadüf değildi. Hesapsız kitapsız değildi. 15 Temmuz'da bir telefon haykırışıyla sokaklara dökülmüştü. Bay Kemal bunları kahvesini yudumlayarak izliyordu. Bay kemal sen darbecisin, darbecilerle birliktesin. Geçmişinizde bu var. Kendinizi aklayamazsınız. Menderes'in ipini çekenlerle senin zihniyetin budur. Sen şimdi bölücü terör örgütüyle birliktesin. Delil ortada.. Baktım Batman'da bir ilçede konuşuyor. Domates, biber, patlıcan. Sizin tarihinizde yokluklar kuyruğu vardı. Senin baban da bunu iyi bilir sen de iyi bilirsin. Yağ kuyrukları, benzin kuyrukları sende ilaç kuyruğu var. Şimdi yokluk kuyruğu yok, varlık kuyruğu var. Size biz fırsat vermeyeceğiz diye bu adımları attık. Fiyatlar yarı yarıya indi.