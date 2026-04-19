Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurumspor'a Süper Lig tebriği
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Süper Lig'e yükselen Erzurumspor'u tebrik etti.
Giriş: 19 Nisan 2026 - 19:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Bugün alınan sonuçlarla birlikte Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen, bu sezon oynadığı futbolla herkesin takdirini kazanan @Erzurumspor'u, Erzurumlu tüm kardeşlerimi, tüm dadaşları yürekten tebrik ediyorum.
Erzurumspor'a Süper Lig'de şimdiden başarılar diliyorum.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ